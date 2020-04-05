مفاوضات متقدمة بين البريميرليغ والحكومة لاستئناف الدوري الإنجليزي في يونيو دون جماهير

ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية في تقرير حصري أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في مرحلة متقدمة في المفاوضات مع الحكومة بشأن استئناف البريميرليغ في، يونيو/حزيران المقبل، لكن دون جماهير.

وقالت الجهات المسؤولة عن كرة القدم الإنجليزية في بيان مشترك الشهر الماضي إن تأجيل الموسم سيستمر حتى 30 أبريل/ نيسان على الأقل، لكن موعد نهاية الموسم سيتم تمديده لأجل غير مسمى بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتوصل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز، ورابطة دوري المحترفين، ورابطة دوري السيدات، بالإضافة لاتحادات اللاعبين والمدربين لاتفاق من أجل تمديد الموعد الرسمي لنهاية موسم 2019/2020 في محاولة للمساعدة في استكمال الموسم.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن اتفاقًا مبدئيًا لاستئناف الدوري دون جماهير بات وشيكًا بعدما حدد 20 ناديًا خطة مع كبار المسؤولين بشأن استئناف المباريات.

وفي اجتماع طارئ، يوم الجمعة، نوقشت الخطة باستفاضة، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز إذا تحسن الوضع كما هو متوقع.

وستشهد الخطة، التي تمت مناقشتها على أعلى مستوى، استئناف المباريات وسط ظروف خاضعة لرقابة صارمة ودون جماهير.

وناقش مسؤولو الدوري أيضًا إجراءات مكثفة لإبقاء اللاعبين في بيئة معقمة قدر الإمكان، ما يحد من الاتصال مع الجماهير لضمان عدم محاولة المعجبين حضور المباريات.

وكانت هناك أيضًا محادثات مع شركات التلفزيون لزيادة عدد المباريات التي يتم عرضها خلال شهر يونيو/حزيران مع إمكانية عرض بعضها على قنوات أخرى.

وتملك شبكتا ”SkySports“ وBT حقوقًا لعرض مقتطفات من بعض المباريات لكنها لا تملك حقوق عرضها كاملة، وقد تركزت المناقشات على اتفاقية البث المجاني حتى يشاهد المباريات أكبر عدد من الجماهير.

لكن الخطة التي تم تقديمها للحكومة تستلزم تحسن الوضع في المملكة المتحدة في الأشهر المقبلة، في حين عرض المسؤولون اتفاقًا مبدئيًا لكن في حال تفاقم الوضع في المملكة المتحدة على مدى الأسابيع الستة المقبلة، سيتم تأجيل استئناف البطولة.

وصرح مسؤولو الصحة في بريطانيا بأن ذروة الإصابة بالمرض قريبة، وأن التدابير البعيدة المفروضة على الجمهور ستبدأ في التأثير على عدد الحالات في المملكة المتحدة وعدد الوفيات اللاحق.

وأشارت مصادر حكومية إلى أن الأمور ستتحسن بحلول منتصف أبريل/نيسان الحالي، وقد كان هناك حديث بشأن السماح للجماهير بالحضور في حال تحسن الوضع بشكل كبير.

وعلى الرغم من ذلك، تمسكت خطة الدوري الممتاز بحزم باستئناف المسابقة دون جماهير، وهذا هو المخطط الذي تم إعطاؤه الضوء الأخضر مبدئيًا.

وهذا من شأنه أن يسرع من عودة اللاعبين للتدريبات ولكن مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان بقائهم معزولين عن الجمهور.

وسيكون هناك المزيد من المحادثات خلال الأسابيع المقبلة حيث يصبح الوضع بشأن الأرقام المصابة أكثر وضوحًا، لكن الأندية تدرك أن يونيو بات احتمالًا حقيقيًا للغاية، حيث يخوض معظمها 9 جولات فقط على نهاية المسابقة، إلى جانب باقي مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويخوض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ محادثات منفصلة بشأن استئناف بطولتي أوروبا، وقد يمتد الأمر إلى أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول المقبلين.