نجم مانشستر سيتي ينتهك العزل الصحي ويدعو فتاتي ليل إلى منزله.. والنادي يهدده بإجراءات صارمة

قالت صحيفة ”صن“ إن الإنجليزي الدولي كايل ووكر، نجم دفاع مانشستر سيتي، انتهك قواعد العزل الصحي مع انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد، وقبل يوم واحد من فيديو مصور طالب فيه الجميع بالالتزام بالبقاء في منازلهم، لعبور المرحلة الصعبة من الوباء القاتل.

وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن ووكر استضاف أحد أصدقائه، مساء يوم الثلاثاء الماضي، واتصلا بفتاتي ليل، وذلك لقضاء الليلة معهما في المنزل، وأن تلك السهرة استمرت لمدة أكثر من 3 ساعات، وغادرت الفتاتان المنزل في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وأكدت الصحيفة أن الفتاتين فضحتا ووكر وصديقه، عندما كشفتا حقيقة ما حدث، حيث أشارتا إلى أن وكيلهما، المسئول عن تنظيم المواعيد الخاصة بهما، أجرى بهما اتصالاً وطالبهما بالاستعداد لهذا الحفل رفقة لاعب كرة قدم شهير وصديقه.

وبحسب ”صن“، فإن الفتاتين حصلتا على 2200 جنيه إسترليني مقابل قضاء السهرة مع كايل ووكر وصديقه.

ونقلت الصحيفة عن إحدى فتاتي الليل قولها: ”ما فعله كايل ووكر أمر غريب للغاية، إنه يدعونا لقضاء حفل في منزله، وفي اليوم التالي يطالب الناس بالبقاء في منازلهم من أجل سلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا، إنه منافق“.

من جانبه، أصدر ووكر اعتذاراً عن الواقعة، وقال: ”أتفهم أن موقفي كلاعب كرة قدم محترف يفرض علي المسئولية كوني قدوة للكثيرين، أريد الاعتذار لأسرتي وأصدقائي ونادي مانشستر سيتي والجماهير على ما حدث“.

وفي نفس السياق، فإن إدارة مانشستر سيتي أبدت استياءها الشديد نتيجة تصرفات ووكر، وأكدت في بيان أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاعب في الأيام القليلة المقبلة على خلفية ما حدث منه.