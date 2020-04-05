لماذا تراجع يوفنتوس عن صفقة هاري كين نجم توتنهام؟.. وناديان الأقرب إلى ضمه

أثارت التصريحات التي أدلى بها هاري كين، قائد وهداف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الأسبوع الماضي، الجدل بشأن استمرار اللاعب رفقة السبيرز في الموسم المقبل.

وقال كين، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، إنه لن يستمر رفقة توتنهام، إذا شعر أن الأمور لا تتطور أو تسير في الاتجاه الصحيح.

وأكد أنه لا يمكنه القول إنه سيبقى في توتنهام إلى الأبد، ولا يستطيع تأكيد عكس ذلك أيضا، مشيرا إلى أنه لاعب طموح يريد الوصول إلى الأفضل دائماً.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن عدم رضا هاري كين على مشروع ناديه توتنهام وضع يوفنتوس الإيطالي ضمن أبرز الأندية المرشحة للتعاقد معه في الموسم المقبل.

Harry Kane says he may leave Tottenham! Wow ???? #thfc pic.twitter.com/eW1yF2nYuW — Terry Flewers (@terryflewers) March 29, 2020

ويرغب ناديا ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع هاري كين، حال اتخاذ اللاعب قرارا نهائيا بالرحيل عن توتنهام بنهاية الموسم الجاري.

وأكد الموقع الإيطالي أن إدارة يوفنتوس ترغب في التعاقد مع رأس حربة صريح في مركز 9، ليكون عاملا هجوميا مساعدا إلى جوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل إلى البيانكونيري من ريال مدريد مطلع الموسم الماضي.

وتابع، في تقرير نشره اليوم الأحد: ”ولكن يوفنتوس سيواجه أزمة في صفقة كين، خاصة بعد الظروف الحالية التي فرضها توقف النشاط الكروي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، والمشكلات الاقتصادية الخانقة التي ضربت الأندية الأوروبية“.

وقالت إن راتب هاري كين الصافي يصل إلى 12 مليون جنيه يورو سنويا بخلاف الحوافز والمكافآت، إضافة إلى أن رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي لن يرضى بأقل من 130 مليون يورو لبيع نجمه الأول، وهو ما يجعل الصفقة بعيدة نسبيا عن يوفنتوس في الوقت الحالي.