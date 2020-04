لماذا تراجع يوفنتوس عن صفقة هاري كين نجم توتنهام؟.. وناديان الأقرب إلى ضمه

أثارت التصريحات التي أدلى بها هاري كين، قائد وهداف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الأسبوع الماضي، الجدل بشأن استمرار اللاعب رفقة السبيرز في الموسم المقبل.

وقال كين، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، إنه لن يستمر رفقة توتنهام، إذا شعر أن الأمور لا تتطور أو تسير في الاتجاه الصحيح.

وأكد أنه لا يمكنه القول إنه سيبقى في توتنهام إلى الأبد، ولا يستطيع تأكيد عكس ذلك أيضا، مشيرا إلى أنه لاعب طموح يريد الوصول إلى الأفضل دائماً.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن عدم رضا هاري كين على مشروع ناديه توتنهام وضع يوفنتوس الإيطالي ضمن أبرز الأندية المرشحة للتعاقد معه في الموسم المقبل.

Harry Kane says he may leave Tottenham! Wow ???? #thfc pic.twitter.com/eW1yF2nYuW

— Terry Flewers (@terryflewers) March 29, 2020