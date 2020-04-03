غاري نيفيل ولينيكر يدافعان عن زملائهما في الدوري الإنجليزي

انبرى لاعبون سابقون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للدفاع عن زملائهم الحاليين بعد أن طالب سياسيون اللاعبين بخفض رواتبهم في ظل توقف المباريات بسبب فيروس كورونا.

وتقرر تعليق جمع أنشطة كرة القدم الاحترافية على مستوى إنجلترا حتى 30 أبريل نيسان الجاري على أقل تقدير بسبب العدوى واستغنت عدد من الأندية الكبرى عن بعض العاملين.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس الخميس إنه يتعين على اللاعبين ”القيام بدورهم“ والموافقة على خفض رواتبهم في وقت تكافح فيه البلاد انتشار فيروس كورونا ويتم فيه خفض رواتب فئات أخرى من العاملين في الأندية.

وفي وقت سابق قال عضو البرلمان البارز ديفيد لامي وهو من المعارضة: ”من المؤسف أن لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لم يتحركوا بسرعة أكبر لخفض رواتبهم“.

وتتواصل المحادثات بين رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الدوري اليوم الجمعة من أجل التوصل لاتفاق حول كيفية التصرف في ظل هذا الوضع.

ودافع غاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق الذي يعمل حاليا كمعلق تلفزيوني ورجل أعمال عن موقف اللاعبين وانتقد وزير الصحة.

وكتب نيفيل على ”تويتر“ ”بالتأكيد لاعبو الدوري الممتاز يعملون على بلورة اقتراح لمساعدة الأندية والتجمعات وخدمات الصحة العامة، هذا الأمر يستغرق أكثر من أسبوعين، ويطالبهم مات هانكوك بذلك بينما لم يتمكن من توفير الفحوص للطواقم الصحية“.

I wish I was a player for 10 more mins.The PL players are more than likely working on a proposal to help clubs , communities and The NHS. It takes longer than 2 weeks to put together. Matt Hancock calling them out when he can’t get tests in place for NHS staff is a f@@@@@g cheek! — Gary Neville (@GNev2) April 2, 2020

وقال جوي بارتون لاعب مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد السابق إن هانكوك يسعى لتحويل الانتباه إلى كرة القدم.

وكتب بارتون وهو مدرب فريق فليتوود تاون في دوري القسم الثالث عبر ”تويتر“ ”معاناة الخدمات الصحية الوطنية من نقص التمويل وسوء الإدارة المستمر منذ عقود هو خطأ لاعبي الدوري الممتاز. انتبهوا هذا هو تحويل الانتباه بعيدا عن الطريقة المروعة التي تتعامل بها الحكومة مع الوباء“.

وقال غاري لينيكر مهاجم منتخب إنجلترا السابق وهو حاليا مذيع تلفزيوني إنه يجب منح اللاعبين وقتا لاتخاذ مثل هذا القرار.

وردا على أراء تحدثت عن قيام لاعبي إيطاليا وإسبانيا بتضحيات كبيرة في هذا المجال قال لينيكر: ”سبقتنا إيطاليا وإسبانيا بضعة أسابيع في ذلك كما يعلم الجميع“.

وأضاف ”امنحوا اللاعبين فرصة للمساعدة في هذا الموقف، وأنا على ثقة بأنهم سيفعلون الصواب. وإن لم يحدث ذلك فسأكون أنا أشد المنتقدين لهم، دعونا نرى قبل أن نصدر الأحكام“.

They’re a few weeks ahead of us in Spain and Italy as everybody knows. Give the players a chance to help the situation. I’m positive they will do what’s right. If it transpires that they don’t, I’ll be their harshest critic. Let’s see before we judge. https://t.co/9WO0UWAYzQ — Gary Lineker (@GaryLineker) April 2, 2020

وسيتبرع لاعبو مانشستر يونايتد بنسبة 30% من رواتبهم لصالح المستشفيات وخدمات الصحة المحلية في أكبر تحرك من نوعه يقوم به جميع لاعبي أحد أندية البطولة.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ اليوم الجمعة إن هذا التحرك جاء بناء على مبادرة من قائد الفريق هاري ماغواير ووافق عليها جميع اللاعبين بعد ذلك.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى الوفاء بجميع التزاماته المالية تجاه طواقم العاملين في صفوفه في ظل الأزمة الحالية بسبب تفشي الفيروس ولم يلجأ حتى الآن للاستفادة من الخطط الحكومية لمساعدة الشركات المتعثرة في الحفاظ على طواقمها.

وجاءت هذه الخطوة من جانب لاعبي يونايتد في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات بين رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الدوري الممتاز والاتحاد الإنجليزي حول خفض محتمل لرواتب اللاعبين أو تأجيلها خلال توقف اللعبة في الوقت الحالي.