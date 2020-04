غاري نيفيل ولينيكر يدافعان عن زملائهما في الدوري الإنجليزي

انبرى لاعبون سابقون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للدفاع عن زملائهم الحاليين بعد أن طالب سياسيون اللاعبين بخفض رواتبهم في ظل توقف المباريات بسبب فيروس كورونا.

وتقرر تعليق جمع أنشطة كرة القدم الاحترافية على مستوى إنجلترا حتى 30 أبريل نيسان الجاري على أقل تقدير بسبب العدوى واستغنت عدد من الأندية الكبرى عن بعض العاملين.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس الخميس إنه يتعين على اللاعبين ”القيام بدورهم“ والموافقة على خفض رواتبهم في وقت تكافح فيه البلاد انتشار فيروس كورونا ويتم فيه خفض رواتب فئات أخرى من العاملين في الأندية.

وفي وقت سابق قال عضو البرلمان البارز ديفيد لامي وهو من المعارضة: ”من المؤسف أن لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لم يتحركوا بسرعة أكبر لخفض رواتبهم“.

وتتواصل المحادثات بين رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الدوري اليوم الجمعة من أجل التوصل لاتفاق حول كيفية التصرف في ظل هذا الوضع.

ودافع غاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق الذي يعمل حاليا كمعلق تلفزيوني ورجل أعمال عن موقف اللاعبين وانتقد وزير الصحة.

وكتب نيفيل على ”تويتر“ ”بالتأكيد لاعبو الدوري الممتاز يعملون على بلورة اقتراح لمساعدة الأندية والتجمعات وخدمات الصحة العامة، هذا الأمر يستغرق أكثر من أسبوعين، ويطالبهم مات هانكوك بذلك بينما لم يتمكن من توفير الفحوص للطواقم الصحية“.

I wish I was a player for 10 more mins.The PL players are more than likely working on a proposal to help clubs , communities and The NHS. It takes longer than 2 weeks to put together. Matt Hancock calling them out when he can’t get tests in place for NHS staff is a f@@@@@g cheek!

— Gary Neville (@GNev2) April 2, 2020