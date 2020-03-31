خرق جاك غريليش للحجر الصحي قد يكلفه خسارة الانضمام لمانشستر يونايتد

وجد النجم الإنجليزي الشاب جاك غريليش (24 سنة) نفسه في وضع محرج بعدما خرق الحجر الصحي المفروض في بريطانيا بسبب انتشار فيروس كورونا واضطر للاعتذار علنا للجماهير ولفريقه أستون فيلا الذي قرر معاقبته ماديا.

وحسب صحيفة “ ميرور “ البريطانية فالنجم الشاب تعرض لانتقادات كبيرة لكونه كان أحد المساهمين في مطالبة الشعب بالبقاء في منزله للحماية من انتشار فيروس كورونا، لكنه كان نموذجا سيئا بعدما قام بخرقه.

وأكدت الصحيفة أن الخطأ الكبير لنجم لا يشك أحد في مؤهلاته الفنية قد يجعله يدفع الثمن غاليا في مسيرته كلاعب وكدولي رفقة المنتخب الإنجليزي.

وشددت الصحيفة على كون غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي يهتم كثيرا بسلوك لاعبيه ولا يتوانى في معاقبتهم كما حدث مع رحيم سترلينغ نجم مانشستر سيتي حين تشاجر مع زميله جو غوميز مدافع ليفربول، كما وجه إنذارا لجيمس ماديسون نجم ليستر سيتي بعدما زار ملهى للقمار وكان قد انسحب من معسكر المنتخب بسبب المرض.

ويهتم مدرب المنتخب الإنجليزي بسلوك لاعبيه ويرغب في أن يكونوا مثالا جيدا للشباب في إنجلترا وبالتأكيد سيكون غاضبا من سلوك جان غريليش وقد يدفع اللاعب الثمن من خلال استبعاده من منتخب إنجلترا وإقبار حلمه في المشاركة في نهائيات أمم أوروبا التي تأجلت لصيف 2021.

وكان جاك غريليتش أيضا محط اهتمام مانشستر يونايتد الذي كان سيدفع 60 مليون جنيه استرليني لضمه في فترة الانتقالات القادمة لكن سلوكه الحالي سيغضب أيضا المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير.

ويصر سولسكاير بدوره على سلوك اللاعبين خارج الملعب وداخله كمقياس للإنتماء لفريق مانشستر يونايتد الذي يملك تقاليد تاريخية.

وبإمكان تصرف النجم الشاب أن يدفع مانشستر يونايتد لصرف النظر عن التعاقد معه في الصيف القادم.