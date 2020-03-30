ناد إنجليزي يعاقب لاعبه لعدم الالتزام بقيود الحجر المنزلي

قال أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، إنه سيوقع غرامة مالية على قائده جاك غريليش لعدم التزامه بتعليمات الحكومة، بالبقاء في المنزل لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق أن الشرطة فتحت تحقيقا بعد أن أظهرت صور اللاعب وهو يغادر أحد العقارات في ضواحي برمنغهام صباح الأحد بعد وقت قصير من حادث مروري.

واعتذر غريليش (24 عاما) عن الواقعة في مقطع فيديو على ”تويتر“ قبل أن يصدر أستون فيلا بيانا أعلن فيه انه سيتخذ اجراءات انضباطية بحق اللاعب.

وقال غريليش: ”قررت الظهور في هذه الرسالة القصيرة عبر الفيديو لأبلغكم بأني أشعر بحرج شديد لما حدث في عطلة نهاية الأسبوع“.

وأضاف: ”تلقيت مكالمة من صديق يطلب مني القدوم اليه ووافقت بغباء“.

وأردف ‭“‬لا أرغب أن يكرر أي شخص هذا الخطأ وأطلب من الجميع البقاء في المنزل واتباع التعليمات، أتمنى أن يتقبل الجميع اعتذاري“.

وأفادت إحصاءات أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة ارتفع إلى 1408 أشخاص بزيادة قدرها 180 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة إن عدد المصابين بلغ 22141 حالة حتى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الإثنين 30 مارس آذار.

وقال أستون فيلا إنه يشعر بخيبة أمل بسبب تصرف اللاعب وإن غريليش أقر بأن مغادرته منزله كانت قرارا خاطئا يخالف تعليمات الحكومة.

وأضاف النادي على موقعه ”ستتم معاقبة اللاعب وتغريمه وسيتم التبرع بهذه الأموال إلى مؤسسة خيرية تدعم المستشفيات الجامعية في برمنغهام“.