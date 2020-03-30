كيف أصبح ساديو ماني ”الرجل الأول“ في ليفربول هذا الموسم ؟

رصدت شبكة ”سكاي سبورتس“ الدور الذي لعبه السنغالي الدولي ساديو ماني، رفقة نادي ليفربول، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الجاري، ما وضعه ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

ويتصدر ليفربول المسابقة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، ويريد الريدز 6 نقاط فقط من 9 مباريات ليتوج رسميا باللقب، للمرة الأولى منذ العام 1990، إلا أن حلم جماهير الريدز يمكن أن يتحول إلى كابوس، إذا تم إلغاء المسابقة، في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها أوروبا عامة، بعد توقف النشاط الرياضي نتيجة تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

ولعب ليفربول هذا الموسم 29 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 27 مباراة وتعادل في مباراة واحدة، وخسر في أخرى، وكانت أمام واتفورد بثلاثية نظيفة.

ويحتل ساديو ماني المركز الثاني في ترتيب هدافي ليفربول في البريمييرليغ، برصيد 14 هدفا، بفارق هدفين فقط عن النجم المصري الدولي محمد صلاح، الذي أحرز 16 هدفا.

وقالت ”سكاي سبورتس“ إن أهداف ساديو ماني مع ليفربول كانت حاسمة جدا الموسم الحالي، حيث أهدت الريدز 18 نقطة كاملة، ليكون ماني اللاعب الأكثر تأثيرا من حيث أهمية الأهداف، في المسابقة، حيث تصدر القائمة بفارق نقطتين عن راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون، والغابوني أوباميانغ نجم آرسنال، ثم أندري آيو، 14 نقطة، وداني إينغز 13 نقطة، وتامي أبراهام 12 نقطة، وفي المركز السابع محمد صلاح بـ10 نقاط.

ومن حيث صناعة الأهداف، أشارت ”سكاي سبورتس“ إلى أن ماني، ”الرجل الأول“ في الريدز حاليا، ساهم في صناعة 7 أهداف هذا الموسم، ولا يسبقه بين لاعبي ليفربول سوى الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، علما بأن الأرقام تؤكد أن ماني ساهم هذا الموسم في صناعة 32% من أهداف الريدز.

وقالت إن الدور الذي لعبه ماني في أهداف ليفربول شهد ارتفاعا كبيرا خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسمين الماضيين، حيث كانت النسبة في الموسم قبل الماضي 20.2%، ووصلت الموسم الماضي إلى 25.8%، في حين أصبحت 31.7% خلال هذا الموسم الذي لم ينته حتى الآن.