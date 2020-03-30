نادي ليفربول يتنفس الصعداء بعد تأكيد الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو

تجنب نادي ليفربول البقاء دون النجم المصري محمد صلاح لمدة تصل إلى 4 أشهر الموسم المقبل بعد تأكيد مواعيد الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2021.

وقررت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو واللجنة الأولمبية الدولية اليوم الإثنين انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 23 يوليو/ تموز 2021 وأن تستمر حتى الثامن من أغسطس/ آب التالي.

وكان من المقرر انعقاد الأولمبياد هذا العام في الفترة بين 24 يوليو/تموز والتاسع من أغسطس/آب، لكن تأجلت للعام المقبل بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ويسعى المنتخب الأولمبي المصري المتأهل إلى طوكيو لضم صلاح كلاعب فوق السن في منافسة تحت 23 عاما، وكانت تقارير صحفية تشير إلى أن الأولمبياد سيقام في الربيع المقبل ما يعني أن ليفربول سيخسر صلاح لمدة 4 أشهر لغيابه مطلع العام المقبل بسبب كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط المقبلين.

وقالت صحيفة ”ليفربول إيكو“ المقربة من النادي إنه تم تأكيد إقامة الأولمبياد بين 23 يوليو والثامن من أغسطس من العام المقبل، وهذا يعني أن صلاح، إذا تم استدعاؤه، سيغيب على الأرجح عن الاستعدادات لموسم 2021/2022، على الرغم من أن الجدول المعتاد يمكن أن يتغير بشكل كبير في الأشهر القادمة في ظل التأقلم مع الحياة بعد توقف النشاط حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: ”واثق من أننا، بالعمل مع اللجنة المنظمة لطوكيو 2020، وحكومة طوكيو، والحكومة اليابانية وجميع الأطراف المعنية، يمكننا السيطرة على هذا التحدي غير المسبوق“.

وتجد البشرية نفسها حاليا في نفق مظلم، يمكن أن تكون هذه الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضوءا في نهاية هذا النفق“.