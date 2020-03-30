تراجع حاد في سوق انتقالات الدوريات الخمسة الكبرى.. ولهذا سينهار سعر بول بوغبا

رصدت تقارير التأثير المتوقع لانتشار فيروس ”كورونا“ المستجد على سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل توقف النشاط الكروي، وغموض موعد استئنافه في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، إضافة إلى الأزمة المالية الخانقة التي تلاحق الأندية.

وبحسب المركز الدولي الرياضي CIES، والذي يتخذ من مدينة نيوشاتل السويسرية مقرًا له، فإن الأزمة الحالية سيكون لها تأثير مدوٍّ على الصفقات المتوقعة في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية عن الدراسة التي نشرها CIES، اليوم الإثنين، إن القيمة الإجمالية للانتقالات الكروية في الدوريات الخمسة الكبرى ستهبط بنسبة 28% على الأقل، وسوف تصل إلى 23.4 مليار يورو، مقارنة بـ32.7 مليار يورو في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة في عام 2019″.

وأضافت الدراسة: ”سيكون هناك تأثير أيضًا بالنسبة لأسعار اللاعبين في الميركاتو، فمن المؤكد أن تتراجع قيمة العديد من النجوم، ويأتي أكثر المتضررين الفرنسي الدولي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث من المتوقع أن تنهار قيمته التسويقية، لتصل إلى 35 مليون يورو فقط“.

وقالت، إن أسعار اللاعبين تعتمد على عدة عوامل، على رأسها عمر اللاعبين، الفترة المتبقية في عقودهم، المستوى الحالي، تاريخه الاحترافي“.

وأشارت إلى أن بوغبا سيكون في صدارة المتأثرين بالأزمة الحالية، خاصة مع عدد المباريات القليل جدًا، التي لعبها هذا الموسم، نتيجة غيابه عن الملاعب بداعي الإصابة منذ نوفمبر الماضي، وتأخر عودته مرارًا.