تقرير: مانشستر يونايتد يتحدى الأزمة الاقتصادية بصفقة إسبانية تاريخية

قالت صحيفة ”آس“، إن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط لإبرام صفقة مدوية في سوق الانتقالات المقبلة، الميركاتو الصيفي، وذلك رغم معاناة الأندية الأوروبية من الأزمة المالية الخانقة التي فرضها توقف المسابقات نتيجة تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد مصرّة على ضم الإسباني الدولي ساؤول نيغويز، نجم وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، في الموسم المقبل.

وأكدت أن اهتمام مانشستر يونايتد باللاعب ليس جديدا على الإطلاق، ولكن الرغبة أصبحت قوية للغاية، حتى وإن كلّفت إدارة المانيو مبالغ مالية طائلة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي المتأزم حاليا.

وأضافت: ”يرفض مسؤولو أتلتيكو مدريد التفريط في نيغويز، وأغلقوا جميع الأبواب المتاحة لانتقاله إلى ناد آخر، ولكن إدارة مانشستر يونايتد تريد ضم اللاعب بأي ثمن، حتى ولو كان عن طريق فسخ عقده مع الروخي بلانكوس بسداد الشرط الجزائي“.

وينتهي عقد نيغويز، البالغ من العمر 25 عاما، مع أتلتيكو مدريد في صيف 2026، إلا أن اللاعب، وبحسب الصحيفة، أصرّ خلال تجديد عقده مع الأتلتي في عام 2017 على وضع شرط جزائي تبلغ قيمته 150 مليون يورو، كي يوقّع على عقد طويل الأمد مع الروخي بلانكوس، ويكون هناك بند يسمح له أيضاً بالرحيل قبل نهاية عقده.

وتابعت: ”تقوم خطة النرويغي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، على ضم نيغويز كي يشكل ثنائياً مع البرتغالي برونو فرنانديز في وسط ملعب المانيو، مع التخلص تماما من الفرنسي الدولي بول بوغبا، الذي يبدو أنه لن يستمر في (أولد ترافورد) خلال الموسم المقبل، في ظل رغبته في الرحيل، واهتمام ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بالتعاقد معه“.

وحال انتقال نيغويز إلى مانشستر يونايتد بهذا السعر، فإنه سيكون أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي العريق، حيث كان بوغبا هو اللاعب الأغلى، عندما انتقل من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو تقريبا.