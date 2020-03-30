مورينيو يقود تدريبات توتنهام عبر الفيديو وسط إغلاق بسبب فيروس كورونا

سيحافظ جوزيه مورينيو وجهازه التدريبي للاعبيه على لياقتهم من المنزل اعتبارا من اليوم الاثنين، إذ يجري النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حصصا تدريبية في بث حي عبر الفيديو وسط جائحة فيروس كورونا.

ويخضع لاعبو توتنهام لعزل ذاتي مع إغلاق بريطانيا وإيقاف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل نيسان على الأقل.

وكان اللاعبون يتدربون وفقا لبرامجهم التدريبية الشخصية التي صممها الجهاز الفني. وقال لاعب الوسط هاري وينكس إن اللاعبين لا يزالون يعتادون على النظام الجديد.

وأبلغ وينكس موقع النادي على الإنترنت: ”الأمر غريب بعض الشيء بالنسبة لنا جميعا، لكني بدأت أفهمه“.

”هناك برنامج لكنه مرن، ويمكننا أن ننفذه في الوقت الذي نحدده. وبالتالي في الوقت الحالي، ربما أخلد للراحة في يوم ما، لكن سأتدرب لاحقا. أهم شيء هو تنفيذ البرنامج“.

ويوم السبت، قال النادي إنه أعطى ستيفن برغفاين وسون هيونغ-مين إذنا بالعودة إلى بلديهما. وسافر سون إلى كوريا الجنوبية لأسباب شخصية، بينما عاد برغفاين إلى هولندا ليشهد ولادة طفله.

وقال توتنهام إن اللاعبين سيواصلان برامج التدريب والتأهيل بصورة منفردة خلال غيابهما.

ويتعافى برغفاين من إصابة في الكاحل تعرض لها أمام بيرنلي في وقت سابق هذا الشهر، بينما أصيب سون بكسر في الذراع الشهر الماضي.