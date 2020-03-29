رغم تقدمه في العمر.. لوكا مودريتش على رادار ناد إنجليزي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن أحد الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يريد التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد، رغم تقدمه في العمر، مستغلا تبقي عام على نهاية عقده مع النادي الملكي.

وأوضحت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن تشيلسي يريد التعاقد مع مودريتش، البالغ من العمر 34 عاما، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأضافت أن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، يعتقد أن مودريتش يمكنه إحداث طفرة في وسط ملعب البلوز، باللعب إلى جوار مواطنه ماتيو كوفاسيتش.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في يونيو 2021، وتشير تقارير إلى أن أفضل لاعب في العالم 2018 سيغادر ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأن ريال مدريد لن يقف في طريق اللاعب.

وشارك مودريتش في 30 مباراة الموسم الحالي، بواقع 1904 دقائق، سجل فيها 5 أهداف وصنع 5، علما أنه انضم لريال مدريد صيف العام 2012 من توتنهام.

وأكمل مودريتش 333 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 22 هدفا، وصنع 52.