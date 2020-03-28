بعد اهتمام مانشستر يونايتد.. ريال مدريد يحدد شرط بيع فيدي فالفيردي

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، عن شرط نادي ريال مدريد، للتخلي عن لاعبه الأوروغواياني فيدي فالفيردي.

وكانت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية قد قالت قبل أيام إن مانشستر يونايتد الإنجليزي ينوي التعاقد مع فالفيردي من ريال مدريد، لتعويض النجم الفرنسي بول بوغبا.

وذكرت شبكة ”ABC“ أن ريال مدريد غير مستعد للتفاوض بشأن بيع فالفيردي، ومن يريد التعاقد مع اللاعب عليه دفع قيمة فسخ عقده والتي تبلغ 500 مليون يورو.

واكتفى بوغبا بالمشاركة في 8 مباريات فقط الموسم الحالي، مع مانشستر يونايتد، بواقع 610 دقائق، وذلك بسبب تعرض للإصابة.

وتحول فالفيردي، البالغ من العمر 21 عامًا، لعنصر أساس في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، علمًا بأن عقده مع النادي الملكي يمتد حتى يونيو 2025.

وشارك فالفيردي في 32 مباراة الموسم الحالي مع ريال مدريد، سجل فيها هدفين وصنع 4.

وخسر ريال مدريد 3 مباريات الموسم الحالي في الدوري الإسباني، واللافت أن الخسائر الثلاث كانت مع وجود فالفيردي على مقاعد البدلاء، ما يثبت قيمة وتأثير اللاعب الشاب على نتائج النادي الملكي.

وانضم فالفيردي من بينارول الأوروغواياني لريال مدريد كاستيا، العام 2017، ومنه لعب معارًا مع ديبورتيفو لاكورونيا، قبل أن يشارك مع الفريق الأول لريال مدريد موسم 2018/2019.