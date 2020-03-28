أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تحسم موقفها من إلغاء البريميرليغ

أشارت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إلى أن أغلب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مقتنعة بإمكانية إنهاء الموسم الحالي المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا رغم التخوفات من استمرار الوضع الحالي وانتشار الوباء.

وبحسب الصحيفة، فإن رؤساء أندية الدوري الإنجليزي الممتاز سيعقدون اجتماعًا حاسمًا يوم الجمعة من الأسبوع المقبل، وسيكون مخصصًا لمناقشة الوضعية الحالية والاطلاع على تقارير السلطات البريطانية بشأن وباء كورونا.

وتم تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لغاية يوم 30 نيسان/ أبريل المقبل، لكن الموعد مرشح للتأجيل، حيث سيكون على جدول أعمال رؤساء الأندية المقبل.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن كل الأندية غادرت اجتماع، الأسبوع الماضي، بقناعة تامة على أن الدوري الإنجليزي الممتاز يجب استكماله رغم الوضعية الصعبة التي تعشيها بريطانيا بسبب انتشار فيروس كورونا، والحجر الصحي، وحالة الطوارئ في البلاد.

وسيناقش رؤساء الأندية إمكانية اللعب دون جمهور وقضية حاجة المباريات لطاقم طبي وحراسة أمنية، وكلها موضوعات على طاولة الاجتماع المقبل.

وكان من المقرر أن ينتهي الموسم الحالي في 17 أيار/ مايو المقبل، لكن استئنافه مجددًا بعد فترة توقف قد يتجاوز هذا الموسم بحسب الصحيفة البريطانية.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن زيادة في عدد الفرق التي ترغب في إلغاء موسم كرة القدم الحالي، لكن أصحاب الفكرة يحتاجون لصوت 14 ناديًا من أصل 20 لإقراره وهو ما يعتبر صعبًا، بسبب مصالح عدة أندية في المشاركات القارية وتفادي النزول أيضًا.