وكيل مسعود أوزيل يكشف موقفه من الرحيل عن آرسنال

أكد وكيل أعمال لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل أنه سعيد في آرسنال وليس لديه أي خطط للرحيل عن النادي اللندني الصيف المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أوزيل، البالغ من العمر 31 عاما، في طريقه للانتقال إلى فنربخشة التركي، علما أنه سجل هدفا وحيدا وصنع 3 مع آرسنال الموسم الحالي، ولم يشارك بشكل منتظم قبل توقف الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان أوزيل سيظل موجودا في خطط المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا الطويلة المدى، إذ إن عقده الحالي يحصل بموجبه على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وينتهي العام المقبل.

ورغم ضخامة راتبه، قال وكيل أعماله إن النادي لن يبيعه الصيف المقبل، مؤكدا أن أوزيل الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014 لا يزال ملتزما مع آرسنال.

وقال إركوت سوغوت، وكيل أعمال أوزيل، في تصريحات نقلتها صحيفة ”صن“ البريطانية: ”لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث في سوق الانتقالات. قلت قبل ذلك وأكررها إن أوزيل سعيد حقا في آرسنال. عقده ما زال ساريا ولا يريد الرحيل“.

وأضاف سوغوت ”سنرى ما يخبئه المستقبل عندما ينتهي العقد، ولكن في الوقت الحالي، لا يوجد شيء يمكنني قوله“.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه النادي اللندني لاستعارة عثمان ديمبلي من برشلونة الساعي لاستعادة نيمار من باريس سان جيرمان.

لكن أرتيتا يسعى بشدة لإقناع برشلونة بالتخلي عن الدولي الفرنسي على سبيل الإعارة نظرا لارتفاع سعره في حال الشراء النهائي.