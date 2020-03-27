ليفربول ينضم لصراع التعاقد مع فيران توريس جوهرة فالنسيا الإسباني

تواصل إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، تحضيراتها لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بكل قوة لتدعيم صفوف الفريق.

ويركز الألماني ورغن كلوب المدير الفني للريدز على إضافة عنصر جديد للثلاثي الهجومي: محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينيو.

جوهرة فالنسيا

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن فيران توريس نجم فريق فالنسيا الإسباني يواصل التطور بشكل ملحوظ، ليلفت انتباه العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

ويعزز وضع توريس الحالي في فالنسيا، من فرص انضمامه لأحد الفرق الكبيرة في أوروبا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، بات ليفربول آخر المنضمين لقائمة المهتمين بضم اللاعب الإسباني الشاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يراقب فيران توريس منذ فترة طويلة، كما أن لديهم قناعة أنه قد يكرر تجربة فيرناندو توريس مهاجم الفريق السابق.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن مسؤولي الريدز يدركون أن التعاقد مع اللاعب هذا الموسم سيكون أمرًا صعبًا، إلا أنه يمكن الانتظار حتى نهاية الموسم المقبل للتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

ويواجه ليفربول منافسة قوية علي ضم توريس من يوفنتوس الإيطالي، وبوروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة إلى كبار الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن عقد فيران توريس مع الخفافيش سينتهي بنهاية الموسم المقبل.