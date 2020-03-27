لماذا فشل انتقال كوتينيو من برشلونة إلى توتنهام في اللحظات الأخيرة؟

كشفت تقارير صحفية كواليس جديدة في فشل انتقال البرازيلي الدولي فيليبي كوتينيو، نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ الألماني، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى المسابقة التي شهدت تألقه رفقة ناديه السابق ليفربول.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن كوتينيو كان قريبا من الانتقال إلى نادي توتنهام هوتسبير في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة تم إلغاؤها في اللحظة الأخيرة.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن المفاوضات بين مسؤولي توتنهام وبرشلونة الإسباني وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، ولم يكن يتبقى سوى موافقة رئيس السبيرز دانييل ليفي، وكانت هذه نقطة التحول التي أفشلت الصفقة.

ومضت تقول: ”من المعروف أن دانييل ليفي مفاوض صعب المراس، ويحاول دائما الوصول إلى أقل تكلفة مالية في الصفقات التي يبرمها لصالح توتنهام، وبالفعل حاول ليفي التراجع عن الاتفاق المالي الذي تم التوصل إليه مع كوتينيو وبرشلونة، مما تسبب في فشل العملية برمّتها“.

وأكدت الصحيفة أن كوتينيو يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، إلا أنه أغلق تماما أي فرصة للانتقال إلى توتنهام، بعد الموقف الذي تعرض له بسبب رئيس النادي دانييل ليفي.

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ في يونيو المقبل، ويملك العملاق البافاري أولوية شراء اللاعب مقابل 120 مليون يورو، إلا أن هذا يبدو مستبعدا في الوقت الحالي.

وانتقل كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو، ليكون اللاعب الأغلى في تاريخ البلوغرانا.