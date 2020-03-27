زيادة عدد الأندية المطالبة بإلغاء الدوري الإنجليزي لهذا السبب

أشارت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تريد إلغاء الموسم الحالي، رغم الموافقة الأسبوع الماضي على تمديد الموسم إلى أجل غير مسمى.

وتوقفت أنشطة كرة القدم في إنجلترا حتى 30 أبريل/نيسان المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أدى إلى توقف عالم الرياضة تماما.

ووفقا لصحيفة ”ذا أثليتيك“ فإن كبار الشخصيات في كرة القدم الإنجليزية يعتقدون الآن ”أنه لا يوجد مكان للرياضة في الوقت الحالي. اللعبة ليست بنفس الأهمية في الوقت الحالي فنحن ندير لعبة. لا أكثر ولا أقل“.

ويحتاج ليفربول إلى انتصارين فقط لاقتناص لقبه الأول في الدوري منذ العام ،1990 حيث يتقدم بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب، وأقرب مطارديه.

لكن إلغاء الموسم، الذي يتطلب موافقة 14 من أصل 20 ناديا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ستقضي على آمال ليفربول في التتويج بلقبه الأول منذ 30 عاما.

وتم بالفعل إلغاء جميع الدوريات الأدنى ومسابقات السيدات، إذ قال مسؤول رفيع بأحد الأندية الكبرى: ”من الواضح تماما ما سيحدث. إنه جائحة عالمية. عند بدء الموسم من جديد سيزداد عدد الإصابات هنا في بريطانيا، لكن البقاء في المنزل لشهرين أو 3 أشهر، فسيمر الأول منها بكل بساطة. نحن الآن نبدو مثل الأطفال المشاكسين. أعتقد بقوة أن ما نقوم به خطأ“.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لكافة الأطراف المعنية بالدوري في الثالث من أبريل/نيسان المقبل، لمناقشة إمكانية استئناف المسابقة في 30 من الشهر ذاته، لكن يبدو أن الأمر ليس احتمالا واقعيا.

وقفزت حصيلة الضحايا في المملكة المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من 113 إلى 578 يوم الخميس، في أكبر ارتفاع يومي حتى الآن.

وكانت آخر مباراة أقيمت في الدوري في التاسع من الشهر الحالي، عندما سحق ليستسر سيتي أستون فيلا برباعية نظيفة.

وكانت أول مباراة تم تأجيلها لقاء مانشستر سيتي ضد آرسنال في 11 مارس/آذار، بينما تم تأجيل الدوري بأكمله في 13 مارس بعد أن أثبتت إصابة ميكيل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية، وكالوم هودسون-أودوي جناح تشيلسي بالفيروس.