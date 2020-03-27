الاتحاد الإنجليزي يواجه إجراءات قانونية بعد إلغاء جميع نتائج دوري المناطق

يفكر فريق ساوث شيلدز في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد إلغاء جميع نتائج موسم 2019/2020 في دوري المناطق بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي عن الأمر أمس الخميس، لكن القرار قوبل بغضب من أندية مثل ساوث شيلدز الذي كان يتصدر القسم الشمالي بفارق 12 نقطة وكان قريبا من التأهل للدرجة السادسة.

وقال النادي في بيان: ”لا نفهم سبب التعجل بين العديد من قطاعات دوري الهواة لإنهاء الموسم بهذه السرعة“.

وأضاف ”سنرسل إلى الاتحاد الإنجليزي أقوى رد ممكن؛ لكي يعرف رأينا وسنسعى للطعن ضد القرار لو كانت هناك وسيلة لذلك. لو لم يكن الرد مقنعا سنطلب الرأي القانوني“.

ويطبق قرار الاتحاد الإنجليزي على دوري السيدات في الدرجات التي تلي الدوري الممتاز والدرجة الثانية.

وعبر فريق بارنسلي للسيدات عن غضبه في بيان، واتهم الاتحاد الإنجليزي ”بعدم أخذ كرة القدم للسيدات على محمل الجد“.

وقال النادي: ”دعونا نتخذ الإجراء الضروري والمتاح لإجبار الاتحاد الإنجليزي على اتخاذ القرار الصائب“.

وتوقفت منافسات الدوري الممتاز والدرجات الأعلى للرجال حتى 30 أبريل نيسان على الأقل، لكن الروابط المسؤولة عن تلك البطولات تشير إلى أن الموسم الحالي ربما يمتد حتى إشعار آخر.