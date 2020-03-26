شانغهاي الصيني يهدد استمرار أوديون إيغالو مع مانشستر يونايتد

ظهر المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل مميز في الدقائق القليلة التي لعبها منذ انضمامه للفريق في الميركاتو الشتوي الأخير.

وأكدت تقارير أن هناك نية لدى اليونايتد لشراء اللاعب المعار من فريق شانغهاي شينوا الصيني بصورة نهائية.

مفاجأة صينية

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، أن إدارة شانغهاي قدمت عرضا لإيغالو بتمديد تعاقده لموسمين مقابل راتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني.

ويسعى النادي الصيني لضمان الحفاظ على مهاجمه النيجيري بعد تألقه خلال الفترة الماضية مع الشياطين الحمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد إيغالو مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية شهر مايو المقبل، إلا أنه من المرجح أن يتم تمديده بعد تأجيل مباريات الموسم الحالي بسبب فيروس كورونا.

إشادة كبيرة

وركزت ”ديلي ستار“ في تقريرها عن إيغالو على الإشادة الكبيرة التي تلقاها من ريو فيردناند نجم مانشستر يونايتد السابق.

وأكد فيردناند في تصريحات إعلامية أن إيغالو أثبت خطأ المشككين في تعاقد مانشستر يونايتد معه في يناير الماضي.

وكان إيغالو قد أعرب عن سعادته في وقت سابق باللعب بقميص مانشستر يونايتد، مشيرا إلى أن ذلك كان حلما بالنسبة له.