”كورونا“ يحطم أحلام بوغبا في الرحيل إلى يوفنتوس أو ريال مدريد

لا تزال نتائج توقف النشاط الرياضي عامة والكروي خاصة، نتيجة تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، تحيط بالأندية الأوروبية، التي تعاني نتيجة الخسائر الاقتصادية الهائلة التي تتعرض لها، في ظل تعليق جميع المسابقات المحلية والقارية.

وتواجه الأندية الأوروبية شبح الإفلاس نتيجة الأزمة المالية الخانقة التي تتعرض لها، في الوقت الذي بدأت فيه بعض الإدارات مفاوضات مباشرة مع لاعبيها من أجل خفض أجورهم السنوية نتيجة التعثر الاقتصادي الحالي في العالم؛ بسبب تعليق الأنشطة في ظل انتشار فيروس ”كورونا“.

وبحسب صحيفة ”فور فور تو“ البريطانية، فإن طموحات الفرنسي الدولي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الرحيل عن ”أولد ترافورد“ بنهاية الموسم الجاري تحطمت تماماً في ظل الأوضاع الحالية.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تثق تماماً باستمرار بوغبا رفقة الفريق في الموسم الجديد.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد في صيف 2021، إلا أن النادي الإنجليزي يملك حق تمديد العقد لمدة عام إضافي.

ولن يقل سعر بيع بوغبا عن 100 مليون جنيه إسترليني، كي يوافق مانشستر يونايتد على رحيله بنهاية الموسم الجاري، إلا أن هذا المقابل، بالإضافة إلى راتب بوغبا الأسبوعي الذي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، من شأنه أن يعرقل أي اتفاق لرحيل اللاعب، في ظل الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الأندية الراغبة في ضم بوغبا، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ويمثل بوغبا هدفاً أساسياً لمواطنه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الذي يريد ضمه إلى صفوف الميرينغي.

وغاب بوغبا عن صفوف مانشستر يونايتد منذ نوفمبر الماضي نتيجة الإصابة التي تعرض لها، وكان من المقرر أن يعود إلى التدريبات في 13 مارس الجاري، إلا أن توقف النشاط عرقل ظهوره مرة أخرى مع فريقه.