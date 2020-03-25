لامبارد يطالب إدارة تشيلسي بالتعاقد مع مدافع أياكس أمستردام

حدد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، كأحد أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أفادت تقارير صحفية اليوم الأربعاء.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، حدد تاجليافيكو بديلاً جيداً حال فشل النادي في التوصل لاتفاق مع إدارة ليستر سيتي الإنجليزي بشأن ضم لاعبه بن شيلويل.

ويبحث لامبارد عن بديل لمدافعه الإيطالي إيمرسون بالميري، والذي ربما يرحل عن الفريق اللندني في صيف هذا العام.

وذكر الموقع أن تشيلسي سيستغل علاقته الجيدة بمسؤولي أياكس لضم تاجليافيكو، خاصة وأن الناديين توصلا في السابق لاتفاق على انضمام المغربي حكيم زياش إلى صفوف النادي الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.