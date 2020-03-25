مانشستر يونايتد يثق في التفوق على باريس سان جيرمان في صفقة سانشو

أكدت تقارير أن النرويجي أولي غونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يضع الجناح الدولي غادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، على رأس المطلوبين للانضمام لفريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أزمة كورونا

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن مسؤولي مانشستر يونايتد واثقون من حسم سباق التعاقد مع سانشو لصالحهم رغم الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا.

ويتصدر سانشو، البالغ من العمر 20 عاما، قائمة أولويات اليونايتد في الميركاتو الصيفي المقبل رغم المنافسة القوية من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويرى مسؤولو مانشستر يونايتد أن انتقال اللاعب الإنجليزي الشاب سيكون مؤكدا حال تأكد مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة فيروس كورونا وتعليق النشاط الكروي في إنجلترا وألمانيا تسبب بشكل كبير في عرقلة المفاوضات بين الطرفين.

مفاوضات مكثفة

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع ”إنستغرام“، أن المفاوضات بين مانشستر يونايتد ووكلاء سانشو مستمرة منذ شهرين.

ويعمل النادي الإنجليزي حاليا على إنهاء الاتفاق بخصوص عقد اللاعب.

وأشار رومانو، الي أن فيروس كورونا جعل التواصل بين مسؤولي مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند صعبا خلال هذه الفترة، إلا أنهم واثقون في اليونايتد من حسم الصفقة لصالحهم.

ومن المتوقع أن يسمح دورتموند لسانشو بالرحيل حال وصول عرض لا يقل عن 130 مليون جنيه إسترليني في ظل الصراع العنيف بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان على ضم اللاعب.

موقف ليفربول

وأوضحت ”ميرور“ في تقريرها أن سانشو ارتبط كثيرا خلال الأشهر الماضية بالانتقال إلى فريق ليفربول.

ويبدو أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، يفضل أن يمنح الأولوية لضم تيمو فيرنر، مهاجم ريدبول لايبزيغ، على حساب التعاقد مع سانشو في الوقت الحالي.

وأشارت تقارير إلى أن ارتفاع قيمة انتقال سانشو خلال الصيف المقبل، ستبعد ليفربول عن الصراع علي ضم اللاعب، إذ تشير بعض التكهنات إلى أن قيمة انتقال سانشو من دورتموند ستصل لـ 187 مليون جنيه إسترليني.

وتبلغ قيمة سانشو السوقية ضعف قيمة المهاجم ايرلنغ هالاند المقدرة بـ94 مليون جنيه إسترليني، بينما لا تتخطى قيمة هودسون أودوي نجم تشيلسي، والذي يلعب في نفس مركز سانشو 64 مليون جنيه إسترليني.