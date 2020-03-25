تقرير: أندية الدوري الإنجليزي تقدم اقتراحا غير مسبوق بشأن سوق الانتقالات المقبل

ذكرت صحيفة ”ميرور“ الإنجليزية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ناقشت مع مسؤولي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مشكلة سوق الانتقالات الصيفي المقبل، فيما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تشكيل مجموعة عمل للتفكير في الأمر في ظل توقف الموسم الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا، وإمكانية استمرار اللعب في الصيف المقبل.

ويفتح سوق الانتقالات أبوابه غالبا في أوروبا في فترة الصيف حتى نهاية شهر آب/ أغسطس، لكن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تعتقد أن هذه الفترة لن تكون ملائمة للتعاقدات في ظل إمكانية إنهاء الموسم متأخرا أو بقاء التوقف لفترة طويلة.

واقترحت الأندية على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن يبقى سوق الانتقالات مفتوحا حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2021، ما يعني جمع فترتي انتقالات في فترة واحدة، حيث في الغالب يخصص شهر يناير لفترة الانتقالات الشتوية.

وتعاني الأندية في ظل الوضعية الحالية من مشاكل متعددة، فعدة لاعبين تنتهي عقودهم في حزيران/يونيو المقبل، وقد يستمر الموسم لفترة تتجاوز موعد نهاية عقودهم، وهو ما يجعل وضعهم معقدا في سوق الانتقالات المقبل.

وأكدت ”ميرور“ أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يفكر في حلول لمشكلة سوق الانتقالات الصيفي وينتظر موعد عودة المنافسات وموعد نهايتها لتحديد فترة جديدة، لكن، بالتأكيد لن تنتهي فترة الانتقالات الصيفية في 31 آب/أغسطس المقبل.

ويتجه الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري وجمعية اللاعبين المحترفين لفتح نقاش في قضية نهاية عقود عدة لاعبين، حال عودة المنافسات وإمكانية تمديدها لفترة قصيرة حتى نهاية الموسم الحالي.

واحتج وكلاء اللاعبين على الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ لكونهم لم يتوصلوا لأي تعليمات حول سوق الميركاتو المقبل، في ظل الوضعية الحالية، بينما تنتظر المؤسسة الدولية بحث الموضوع من خلال مجموعة عمل.

وقال ناطق رسمي من ”فيفا“ للصحيفة: ”في 18 مارس الماضي، مكتب الفيفا والاتحادات القارية أنشأت مجموعة عمل لمناقشة تداعيات فيروس كورونا، وستناقش هذه المجموعة تغيير عدة قرارات للاتحاد الدولي تخص عقود اللاعبين وفترة الانتقالات“.

وأضاف الناطق الرسمي: ”هذا العمل انطلق بالفعل وستجري استشارات مع كل الأطراف المعنية: اتحادات قارية ومحلية ورابطات الدوريات والأندية واللاعبين ووكلاء اللاعبين“.