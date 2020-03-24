كوتينيو يعرض نفسه على تشيلسي.. وبرشلونة يطلب مبلغا مستحيلا

أخفق البرازيلي فيليبي كوتينيو في إقناع إدارة بايرن ميونخ بتقديم عرض دائم له، حيث تنتهي فترة إعارته من برشلونة للنادي الكتالوني في غضون شهرين، لذلك ظهر تشيلسي في الصورة.

سيعود لاعب ليفربول السابق إلى النادي الكتالوني وبرشلونة، التي لا يحبها كثيرا، لذا فإن اللاعب نفسه يبحث عن حل، حيث عرض نفسه على تشيلسي المهتم بالتعاقد معه، وهو يناسب خطط المدير الفني فرانك لامبارد.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أنه رغم ذلك تكمن المشكلة في تكلفته الحالية حيث دفع برشلونة 160 مليون يورو للحصول على خدماته من ليفربول في يناير/كانون الثاني 2018 ويريد استرداد جزء من هذا المبلغ.

وسيطلب برشلونة مبلغا ضخما للاعب خط الوسط وبالتالي سيكون قادرا على جمع الأموال اللازمة لتدعيم صفوفه هذا الصيف.

ولا يمكن لمعظم الأندية المهتمة بكوتينيو ومنها مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وآرسنال القبول بهذا المبلغ، لكنها على استعداد لاستعارته لأن تكلفته العالية تجعل من شرائه مستحيلا تقريبا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قيمة اللاعب الفنية ليست هي نفسها عندما وقع لبرشلونة إذ انخفض مستواه بشدة سواء مع برشلونة ثم بايرن ميونخ، ليصبح مستقبل الدولي البرازيلي البالغ عمره 27 عاما معلقا في الهواء أكثر من أي وقت مضى.