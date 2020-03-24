انخفاض سعر إيغالو يغري مانشستر يونايتد للإبقاء عليه

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض دائم إلى المهاجم النيجيري أوديون إيغالو بعد بدايته المثيرة للإعجاب مع الفريق الإنجليزي.

ويستمر إيغالو مع النادي العريق في فترة إعارة تنتهي في مايو/آيار المقبل، ما يعني أنه سيرحل عن الفريق قبل انتهاء الموسم.

ومن المحتمل أن يستمر عقد الإعارة حتى يلعب إيغالو ما تبقى من الموسم المتوقف حاليا، لكن النادي يريد استمراره إلى ما بعد انتهاء الإعارة.

وأشارت صحيفة ”ميرور“ نقلا عن صحيفة ”ميل“ البريطانيتين، إلى أن يونايتد سيدفع 15 مليون جنيه إسترليني فقط لشراء إيغالو بعقد نهائي من شنغهاي شينهوا الصيني الذي لا يمانع في رحيله مهاجمه في حال دفع هذا المبلغ.

ووافق النادي الصيني على الإعارة نظرا لأن يونايتد وافق على دفع نحو نصف أجر اللاعب البالغ 300 ألف إسترليني في الأسبوع طوال فترة الإعارة.

وكان مهاجم واتفورد السابق يلعب في الدوري الصيني الممتاز منذ عام 2017 قبل أن يأتي ليونايتد ويظهر بشكل رائع حيث سجل أربعة أهداف في ثلاث مباريات شارك فيها أساسيا.

وقال النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، إنه يتطلع للإبقاء على الدولي النيجيري في ”أولد ترافورد“.

وأضاف ”تمتع إيغالو بصفات نحتاجها وسنظل بحاجة إلى تلك الإمكانات الموسم المقبل، لذلك دعونا نرى ما سنفعله“.

رفض إيغالو التعليق على وضع عقده وسط أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية، ولكن ليس هناك شك في أنه سيكون حريصًا على البقاء مع الفريق الذي يعشقه منذ الطفولة.

وناشد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا شنغهاي بالسماح له بالانتقال إلى يونايتد على سبيل الإعارة، مقابل تخفيض كبير في أجره لتحقيق هذا الحلم.

وقال بعد انتقاله بالفعل ”الأشخاص الذين يعرفونني، حتى في نيجيريا، وحتى عندما كنت ألعب في واتفورد يعرفون جيدا أني أعشق يونايتد“.