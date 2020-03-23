عملاق جديد ينافس ريال مدريد وبرشلونة على فابيان رويز

يبدو أن سباق ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين للتعاقد مع فابيان رويز لاعب وسط نابولي الإيطالي سيزداد صعوبة في ظل زيادة المتنافسين للتعاقد مع الدولي الإسباني.

وذكرت صحيفة ”إكسبريس“، اليوم الإثنين، أن بايرن ميونخ الألماني انضم لسباق التعاقد مع فابيان رويز.

ويتردد أن ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد، يتنافسون للتعاقد مع رويز البالغ من العمر 23 عاما، بعد تطوره مستواه مع نابولي.

وأوضحت الصحيفة أن انضمام بايرن ميونخ للتعاقد مع رويز سيجعل السباق أكثر شراسة بين كبار القارة الأوروبية.

وقبل أيام اعترف ألفارو توريس وكيل أعمال رويز، بأن أندية كبرى تراقب تطور موكله، ما يفتح الباب أمام رحيله عن نابولي الصيف المقبل.

وانتقل رويز البالغ من العمر 23 عاما من ريال بيتيس إلى نابولي صيف العام 2018، مقابل 30 مليون يورو.

ويمتد عقد رويز مع نابولي حتى يونيو 2023، ويتردد أن أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي يريد تمديد عقد رويز، للحصول على أكبر مبلغ مالي عند بيعه.

وشارك رويز الموسم الحالي في 32 مباراة مع نابولي، ليكمل 72 مباراة مع الفريق، سجل فيها 10 أهداف وصنع 5، علما أنه لعب 6 مباريات مع منتخب إسبانيا.