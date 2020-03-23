آرسنال يدخل على خط المفاوضات لضم كوتينيو.. ويراقب عيسى ديوب نجم وست هام

دخل آرسنال الإنجليزي على خط المفاوضات مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وكان اللاعب البرازيلي قد انتقل إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018، ولكنه فشل في إثبات نفسه وتقديم الأداء المطلوب منه.

ورحل كوتينيو عن البلوغرانا وانضم إلى بايرن ميونخ، على سبيل الإعارة لمدة موسم، في الصيف الماضي، ولا يعتزم الفريق الألماني شراء اللاعب بشكل دائم نهاية الموسم الحالي، كما أنه لم يعد جزءا من الخطط المستقبلية لبرشلونة، وفقا لما ذكرته العديد من التقارير الفترة الأخيرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ميرور“ الإنجليزية، فإن آرسنال أبدى رغبة في التعاقد مع كويتينو وإعادته إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن مسؤولي آرسنال تواصلوا مع نظرائهم في برشلونة لبحث إمكانية إتمام تلك الصفقة في الصيف القادم.

ولا يُعد آرسنال النادي الوحيد الراغب في ضم اللاعب صاحب الـ 27 عاما، حيث يوجد كذلك على رادار مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام.

عيسى ديوب

كما أوضحت الصحيفة أن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، وضع الفرنسي عيسى ديوب، لاعب وست هام يونايتد، كأحد الحلول للمشكلة التي يعاني منها ”الغانرز“ في خط الدفاع.

وأضافت الصحيفة أن صفقة ديوب سيكون من السهل حسمها لصالح آرسنال، حال هبوط وست هام من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

لكن في حال بقاء وست هام، فإن آرسنال سيكون عليه دفع المزيد من الأموال للحصول على اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.