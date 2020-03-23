تقارير: أزمة ”كورونا“ تؤجل صفقة ريال مدريد مع هاري كين نجم توتنهام

أصبح من المؤكد أن تكون للأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الأندية الأوروبية حالياً عواقب كبيرة على صفقات اللاعبين الجدد، وذلك خلال سوق الانتقالات المقبلة، الميركاتو الصيفي.

وتوقف النشاط الرياضي عامة والكروي خاصة في أوروبا، وذلك بسبب انتشار فيروس ”كورونا“ المطور، وإعلان منظمة الصحة العالمية أن القارة العجوز أصبحت بؤرة للمرض.

ولا يزال الغموض يحيط بموعد استئناف بطولات الدوري المحلية في أوروبا، وكذلك المسابقات القارية، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، وسط مخاوف من أن إلغاء الموسم سيؤدي إلى كوارث مالية على الأندية، يمكن أن تصل إلى حد الإفلاس.

وفي هذا الصدد، قال موقع ”ديفنسا سنترال“ إن صفقة نادي ريال مدريد الإسباني مع هاري كين، نجم وقائد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لا يمكن أن تتم في صيف 2020.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الاثنين، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بعمالقة أوروبا حالياً نتيجة ”كورونا“ لن تسمح لريال مدريد بالتعاقد مع كين، البالغ من العمر 26 عاماً، وسيكون الاحتمال الأرجح أن تتم الصفقة في صيف 2021.

وبحسب التقرير، فإن إدارة توتنهام ترفض التخلي عن هاري كين بمقابل أقل من 160 مليون يورو، وهو ما سيكون مستحيلاً على ريال مدريد، في ظل الأزمة المالية الخانقة حالياً.

وتابع: ”بقاء هاري كين رفقة توتنهام في الموسم المقبل سيكون بمثابة طوق النجاة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لأن رحيل الدنماركي كريستيان إريكسين إلى إنتر ميلان الإيطالي أثّر سلبياً على وسط السبيرز، وبالتالي فإن أي احتمال لرحيل كين من شأنه أن يضرب مشروع مورينيو مع الفريق اللندني في مقتل“.

ويريد ريال مديرد التعاقد مع مهاجم صريح، كي يكون بديلاً للفرنسي كريم بنزيما، الذي ينتهي عقده مع الميرينغي في صيف 2021، وسط تقارير تشير إلى أن النادي الملكي يريد الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلا أن تمسك إدارة النادي الفرنسي بنجمها الأول ربما يعرقل الصفقة.