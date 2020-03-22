غوارديولا يخطط لضم مدافع ريال مدريد إلى صفوف مانشستر سيتي

يواصل الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي البحث عن عناصر مميزة لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وواجه السيتي أزمة دفاعية قوية هذا الموسم بعد رحيل قائد الفريق البلجيكي فينسنت كومباني، وإصابة إيمريك لابورتي في بداية الموسم.

الحل الفرنسي

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن مانشستر سيتي يترقب موقف الفرنسي رافاييل فاران قلب دفاع ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب الصحافة الإنجليزية، فمن المحتمل أن يغادر فاران صفوف الميرنيغي في الصيف المقبل.

ومنح ريال مدريد لفاران حرية اتخاذ القرار بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي أو البقاء لموسم آخر.

ويستعد السيتي للانقضاض علي فاران حال التأكد من رحيله عن سنتياغو برنابيو بناء على رغبة بيب غوارديولا.

تحد جديد

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن فاران قد يفضل خوض تحديات جديدة في مسيرته الكروية، بعد أن ارتدى قميص ريال مدريد منذ عام 2011.

ويحظى فاران باهتمام العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا ومنها باريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، مايعني أن مهمة السيتيزن لن تكون سهلة، خاصة بعد العقوبة المفروضة على النادي بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت ”ديفنسا سنترال“ إلى أن فاران نجح في أن يصبح ركيزة أساسية في صفوف ريال مدريد رغم صغر سنه قبل أن يصبح أحد قادة الفريق، كما أنه يقدم مستويات مميزة مع الميرينغي هذا الموسم.