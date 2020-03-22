مانشستر يونايتد يفتح باب المفاوضات مع مينو رايولا لتحديد مصير بوغبا

ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن إد وودورد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، فتح باب المفاوضات مع الوكيل الشهير مينو رايولا لتحديد مستقبل النجم الفرنسي بول بوغبا، والذي ما زالت الشائعات تطارده وتتحدث عن إمكانية رحيله الصيف المقبل.

ومرت العلاقات بين رايولا وإدارة مانشستر يونايتد بفترة سيئة وقطيعة نتيجة مهاجمته الإدارة بسبب سياستها في التعاقدات وعدم تحقيقها لنتائج تدفع النجوم للرحيل وطالب برحيل بوغبا، كما أكد أنه لن يتعامل معها مجددا.

لكن الصحيفة أكدت أن التوتر خف بين الطرفين، وهو ما دفع نائب الرئيس التنفيذي للفريق لفتح باب المفاوضات مع مينو رايولا بشأن مستقبل موكله.

ولعب النجم الفرنسي دورا مهما في إعادة العلاقات بين موكله وإدارة فريقه، لكونه يرغب في أن يناقش مستقبله في حالة هدوء بعيدا عن الصراعات.

ويرغب مينو رايولا في نقل بوغبا إلى ريال مدريد بالدرجة الأولى أو إعادته ليوفنتوس لكن إدارة مانشستر يونايتد تبحث عن حل يرضي الطرفين سواء بتمديد عقد اللاعب أو بيعه بثمن معقول خصوصا أن عقده ينتهي صيف 2021.

ويملك مانشستر يونايتد بندا يتيح تمديد عقد بوغبا لسنة إضافية وهو ما قد يفعله لحماية حقوقه في اللاعب.

وعاد النجم الفرنسي من إصابة في الكاحل أبعدته فترة طويلة هذا الموسم، وكان جاهزا للعودة للعب لولا توقف الدوري الإنجليزي الممتاز وكرة القدم الأوروبية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن النجم الفرنسي غير رأيه وقد يقبل بتمديد عقده والبقاء في مانشستر يونايتد، حال تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.