صحيفة: استئناف الدوري الإنجليزي في هذا الموعد دون جماهير

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تناقش خطة مبدئية لاستئناف البريميرليغ في الأول من يونيو/حزيران المقبل دون جماهير من أجل إنهاء الموسم خلال ستة أسابيع.

وقالت صحيفة ”تليغراف“، إن رابطة الدوري الممتاز تخطط لاستئناف الموسم في الأول من يونيو/حزيران على أن ينتهي في غضون ستة أسابيع مع انطلاق الموسم الجديد 2020/2021 في الثامن من أغسطس/آب المقبل لتفادي كارثة اقتصادية ستعاني منها الأندية في حال عدم استكمال المسابقة.

وأعلنت الجهات المسؤولة عن كرة القدم الإنجليزية في بيان مشترك، يوم الخميس الماضي أن تأجيل الموسم سيستمر حتى 30 أبريل/ نيسان المقبل على الأقل، لكن موعد نهاية الموسم سيتم تمديده لأجل غير مسمى بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتوصل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز ورابطة دوري المحترفين ورابطة دوري السيدات، بالإضافة لاتحادات اللاعبين والمدربين لاتفاق من أجل تمديد الموعد الرسمي لنهاية موسم 2019-2020 في محاولة للمساعدة في استكمال الموسم.

وتأتي خطة استئناف الدوري الممتاز، الذي يتصدره ليفربول بفارق كبير واقترب من التتويج بلقبه الأول منذ 30 عاما، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الأسبوع الماضي على تأجيل بطولة أوروبا 2020 لمدة عام، ليفسح المجال أمام استكمال المسابقات المحلية.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أنه يتبقى عشرة أسابيع على الموعد المقترح لاستئناف المسابقة لكنه يظل أفضل السيناريوهات التي تناقشها رابطة الدوري الممتاز مع إقامة المباريات دون جماهير.

وفي حال تنفيذ هذه الخطة سيكون متاحا أمام الأندية شهر واحد للراحة قبل انطلاق الموسم الجديد ويتضمن هذا الشهر الإعداد للموسم الجديد أيضا.