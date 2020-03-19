ويليان: مستعد لاستكمال الموسم مع تشيلسي بعد نهاية عقدي

أكد البرازيلي ويليان نجم فريق تشيلسي الإنجليزي استعداده للعب للفريق حتى نهاية الموسم الحالي وحتى بعد نهاية عقده المقرر يوم 30 يونيو القادم كنوع من الوفاء للفريق الذي كانت علاقته جيدة معه.

وتنتهي عقود البرازيلي ويليان رفقة الفرنسي أولفييه جيرو والإسباني بيدرو رودريغيز مع تشيلسي يوم 30 يونيو القادم وبعد التوقف الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا هناك احتمالات بمواصلة اللعب حتى حدود شهر يوليو القادم.

ويفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في منح الفرق رخصة الاحتفاظ بهؤلاء اللاعبين الذين تنتهي عقودهم حتى نهاية الموسم الحالي وتمديد العقود لأسابيع فقط أو لشهر.

وقال ويليان في حديث لقناة تلفزيونية برازيلية: ”عقدي ينتهي فعليا أعتقد في يوليو، وإن كان علي أن ألعب لذلك الموعد في غضون الأشهر القادمة لن تكون مشكلة بالنسبة لي أن أنهي الموسم كنوع من الوفاء للفريق الذي كان دائما وفيا معي“.

وأضاف النجم البرازيلي البالغ 31 عاما: ”سألعب خارج إطار أي أوراق موقعة“

وأكد ويليان أنه غير متأكد من كون الموسم قد يطول لبعد نهاية عقده وقال: ”لكن بوضوح ليس هناك تأكيد، لا نعرف ما سيحدث، لكن دون أي شك كما كنت دائما أنا مستعد لأعطي أفضل ما عندي لفريقي مهما كانت وضعيتي القانونية مع الفريق“.

ورفض ويليان عرضا لتمديد عقده ويرغب في عقد يربطه بالفريق حتى 3 مواسم قادمة وذكرت تقارير إعلامية أن عدة فرق مهتمة بخدماته كتوتنهام وآرسنال وفرق أوروبية.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قررت اليوم الخميس، تأجيل مباريات البريميرليغ، حتى 30 أبريل المقبل، بسبب فيروس كورونا، بعد أن كان مقررا تأجيله حتى الرابع من أبريل.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: ”يدرك الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية المحترفين للسيدات وكافة هيئات كرة القدم في البلاد، أننا في أوقات غير مسبوقة بسبب ما يتعرض له الناس من تداعيات فيروس كورونا“.

وأضاف البيان ”نحن متحدون في التزامنا بإيجاد طرق لاستئناف موسم كرة القدم 2019/2020 وضمان لعب جميع مباريات الدوري والكأس المحلية والأوروبية بمجرد أن يكون ذلك آمنا وممكنا“.