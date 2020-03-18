الإلغاء أم اللعب خلف أبواب مغلقة؟ أندية الدوري الإنجليزي تحسم مصير البريميرليغ غدا الخميس

تعقد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤتمرا عبر الفيديو فيما بينها غدا الخميس؛ لبحث سبل استكمال الموسم المتوقف حاليا، ومواجهة الأضرار المالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وبينما تطالب بعض الأندية بعودة سريعة للمنافسات وإقامة المباريات خلف أبواب مغلقة، توجد دعوات لإنهاء الموسم قبل الأوان أو ”إلغاء المسابقة“.

لكن هناك أيضا تحركات قوية لاستكمال الموسم حتى نهايته.

وقال مصدر مطلع على صناعة كرة القدم: ”يرغبون في عودة المباريات متى كان هذا الأمر ممكنا“. وفي الأسبوع الماضي تم إيقاف كل المسابقات البارزة في إنجلترا ومن بينها الدوري الممتاز ودوري السيدات حتى الرابع من أبريل.

ومع قرار مسابقات الدوري الأخرى، مثل دوري الهواة والشباب وغيرها، إيقاف المنافسات، أصبحت كرة القدم الإنجليزية في حالة إغلاق كامل.

ويوم الثلاثاء، قرر الاتحاد الأوروبي (اليويفا) تأجيل بطولة أوروبا 2020 لمدة عام؛ لمساعدة مسابقات الدوري المحلية في القارة على استكمال الموسم.

وتبقى تساؤلات كبيرة حول موعد استئناف الموسم، لكن المسؤولين لن يتوقفوا عن مناقشة أي حلول للوصول إلى أفضل السيناريوهات.

وفي أنحاء أخرى من أوروبا، تواجه مسابقات الدوري المشكلة ذاتها.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي، اليوم، إنها تدرس استئناف المسابقة في مايو، وربما يمتد الموسم إلى يونيو أو يوليو.