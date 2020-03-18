مانشستر يونايتد يزاحم السيتي في سباق التعاقد مع ساؤول نيغويز نجم أتلتيكو مدريد

تخطط إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لإضافة تعزيزات قوية لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويركز اليونايتد في الميركاتو الصيفي بشكل واضح على تدعيم خط وسط الفريق، بعد إبرام صفقة البرتغالي برونو فيرنانديز في يناير الماضي.

اهتمام قديم

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية: إن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع ساؤول نيغويز لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

ويبدو مستقبل ساؤول مع أتلتيكو مدريد عالقاً حتى الآن، خاصة وأنه لم يمدد تعاقده مع نادي المدينة الإسبانية حتى الآن.

وارتبط ساؤول بالانتقال للشياطين الحمر أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، بعد أن رفض الهولندي لويس فان غال المدير الفني السابق لليونايتد ضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في وقت سابق.

منافسة قوية

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد يسعى لحسم صفقة النجم الإسباني بشكل نهائي الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساؤول يمتلك شرطاً جزائيا في عقده تبلغ قيمته 138 مليون جنيه إسترليني، ويرى مسؤولو مانشستر يونايتد أن هذا السعر لم يعد مبالغاً فيه إلى حد كبير.

وذكرت ”ديلي إكسبريس“ في تقريرها، أن مانشستر سيتي يعد أحد الأندية المهتمة بضم ساؤول نيجويز، حيث يحب بيب غوارديولا المدير الفني للسيتيزن دائماً الإشراف على تدريب اللاعبين الإسبان.

ويمتلك نجم أتلتيكو مدريد قدرات مميزة من المؤكد أنها ستنال إعجاب غوارديولا.

ويبدو احتياج اليونايتد لضم اللاعب الإسباني أكبر في ظل الرحيل المتوقع للفرنسي بول بوغبا، خاصة مع إصرار زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على جلبه لصفوف الميرينيغي.