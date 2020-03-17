توجيه اتهام لمشجع بسبب تصرف عنصري مزعوم في قمة مانشستر

وجهت شرطة مانشستر الاتهام إلى رجل اليوم الثلاثاء، بسبب تصرف عنصري مزعوم خلال قمة مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وأظهرت لقطات وصور تلفازية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد مشجعي سيتي بإشارة أمام البرازيلي فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد خلال المباراة، التي فاز بها الضيوف 2-1، قادت الشرطة للقبض عليه.

وقالت شرطة مانشستر في بيان اليوم: ”أنطوني بورك من طريق بانفيلد في ويزنشاو في مدينة مانشستر تم اتهامه بارتكاب تصرف عنصري“.

ومن المقرر أن يمثل بورك (41 عاما) أمام محكمة سالفورد ومانشستر في 15 أبريل نيسان المقبل.