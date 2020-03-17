تشيلسي يشعل السباق مع ليفربول ومانشستر يونايتد للتعاقد مع نجم باير ليفركوزن

تسعى إدارة نادي تشيلسي لدخول الميركاتو الصيفي المقبل، بكل قوة؛ لتدعيم صفوف الفريق، بعد رفع الحظر الذي حال دون إبرام النادي اللندني لأي صفقات جديدة في الصيف الماضي.

وعلى الرغم من تعاقد البلوز مع النجم المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، كأول صفقات الانتقالات الصيفية، إلا أن فرانك لامبارد المدير الفني للفريق، يسعى لتعزيز قدرات تشيلسي الهجومية.

نجم ليفركوزن

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن تشيلسي انضم لسباق التعاقد مع ليون بايلي جناح فريق باير ليفركوزن الألماني.

ورصد تشيلسي حوالي 85 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، الذي يحظى باهتمام كبير من أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول في إنجلترا.

كما يراقب بايرن ميونيخ الألماني، الدولي الجمايكي الذي سجل سبعة أهداف في 22 مباراة، خلال الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، إلى أن إدارة ليفركوزن ستفضل بيع بايلي لناد خارج ألمانيا.

بديل ويليان

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن ليون بايلي جذب أنظار كشافي تشيلسي؛ بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام فريق سلتيك الأسكتلندي بقيادة ستيفن جيرار، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الألماني بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل بايلي الهدف الثالث لفريقه بهذا اللقاء.

ويبحث فرانك لامبارد عن جناح جديد مع اقتراب رحيل البرازيلي ويليان، بنهاية الموسم الحالي.

وكان بايلي قد انضم لصفوف ليفركوزن عام 2017، مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، قادما من جنك البلجيكي، ويتبقى في عقده ثلاثة مواسم.