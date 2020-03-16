رئيس ناد يؤيد إكمال الموسم من أجل نزاهة الكرة الإنجليزية

قال أنجوس كينير رئيس نادي ليدز يونايتد اليوم الإثنين إنه يجب الحفاظ على نزاهة كرة القدم الإنجليزية من خلال إكمال الموسم الحالي وسط خلافات بين المسؤولين حول إلغاء الموسم على نحو غير مسبوق بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وبدا ليدز يونايتد قريبا من العودة للدوري الممتاز لأول مرة منذ هبوطه في 2004 لكن تعطلت مسيرته نحو الصعود بعد توقف دوري الدرجة الثانية الأسبوع الماضي عقب قرار بتعطيل الموسم حتى مطلع أبريل نيسان على الأقل.

ويتصدر ليدز يونايتد جدول الدرجة الثانية بفارق نقطة واحدة عن وست بروميتش ألبيون و7 نقاط عن فولهام صاحب المركز الثالث قبل 9 مباريات على النهاية.

ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى دوري الأضواء.

وفي ظل التوقعات بتمديد فترة التوقف بسبب أزمة كورونا ظهرت عدة مقترحات منها لنائبة رئيس ويستهام يونايتد كارين برادي بإلغاء الموسم، لكن كينير يدعم فكرة إكمال الموسم.

وقال رئيس ليدز لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”من وجهة نظرنا من المهم اكتمال الموسم وتوجد رؤية متزايدة في أسرة كرة القدم تعتقد أن هذا هو الخيار الصحيح“.

وأضاف ”من الصعب التكهن بجدول زمني ونحتاج إلى الصبر، ولكن من أجل نزاهة منظومة كرة القدم ولضمان الأمن المالي للأندية وللدوري من الصواب إكمال الموسم“.

وسيجتمع الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) غدا الثلاثاء ومن المتوقع صدور قرار بتأجيل بطولة أوروبا 2020، المقررة في يونيو حزيران، إلى العام المقبل، ويؤيد كينير هذه الخطوة لإكمال الموسم في القارة حتى إذا أقيمت المباريات خلف أبواب مغلقة.

كما يرى جوردان تيلور رئيس رابطة اللاعبين المحترفين أن عدم إكمال الموسم سيضر الكرة الإنجليزية.