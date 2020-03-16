تقرير: نادي ليفربول يعرض 43 مليون جنيه إسترليني لضم دينيس زكريا نجم مونشنغلادباخ

قالت تقارير صحفية إن نادي ليفربول الإنجليزي يرغب في تعزيز خط وسط الفريق بلاعب مميز قبل بداية الموسم المقبل، في ظل الإصابات المتكررة التي يتعرض لها الغيني نابي كايتا، واهتزاز مستوى البرازيلي فابينيو خلال الآونة الأخيرة.

وبحسب موقع rousingthekop، فإن الألماني يورغن كلوب يرغب في التعاقد مع السويسري الدولي دينيس زكريا، نجم وسط نادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني مع بداية الموسم الجديد.

وأشار الموقع نقلا عن تقارير ألمانية، إلى أن ليفربول ليس النادي الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع دينيس زكريا، حيث يرغب نادي مانشستر يونايتد أيضا في ضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

وأكد التقرير أن الهدف الرئيسي لنادي ليفربول من صفقة دينيس زكريا هو إيجاد بديل قوي قادر على سد العجز في مركز لاعب الوسط المدافع، في ظل الإصابات المتكررة التي تعرض لها نابي كايتا خلال الموسم الجاري، إضافة إلى تراجع مستوى فابينيو في الفترة الأخيرة، وهو ما ضاعف الضغوط على القائد جوردان هندرسون.

ورصد ليفربول 43 مليون جنيه إسترليني لضم زكريا من ناديه الألماني.

وشارك دينيس زكريا السويسري الجنسية، والذي ينحدر من الكونغو الديمقراطية، في 31 مباراة هذا الموسم، وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وانضم اللاعب إلى صفوف مونشنغلادباخ في صيف 2017، من نادي يانغ بويز السويسري مقابل 12 مليون يورو، ويمتد عقده إلى صيف 2022، وتبلغ قيمته التسويقية 45 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.