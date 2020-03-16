نجم تشيلسي يشعل غضب إدارة وجماهير ”البلوز“ بعد انتهاك الحجر الصحي مع زميله في المنتخب الإنجليزي (صور)

أشعل ماسون ماونت، نجم وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، غضب جماهير وإدارة البلوز، في أعقاب انتهاكه لقواعد العزل الصحي المفروضة على اللاعبين في إنجلترا، في ظل الإجراءات الهادفة لمكافحة انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد.

وتوقفت جميع المسابقات الرياضية والكروية في أوروبا ومناطق أخرى في العالم، مع تفشي فيروس ”كورونا“، وتم تعليق منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى حتى مطلع أبريل المقبل، وسط شكوك بشأن إمكانية استنئافها في ذلك التوقيت، أو تأجيلها مجددا، مع وجود احتمال لإلغاء ما تبقى من الموسم الكروي.

وحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن ماونت اخترق الحظر الطبي المفروض على جميع لاعبي تشيلسي، لمدة 14 يوما، وخرج لممارسة كرة القدم مع زميله في المنتخب الإنجليزي ونادي وست هام يونايتد، ديكلان رايس.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إلى أن سلوك ماسون أشعل غضب جماهير وإدارة تشيلسي، خاصة مع إصابة لاعب الفريق كالوم هودسون أودوي بفيروس ”كورونا“، وقلق مسؤولي النادي من انتشار الفيروس لدى لاعبي الفريق.

ونشرت ”ميرور“ صورتين توضحان خروج ماسون ماونت من العزل الطبي، مع ديكلان رايس، الذي لم يلتزم هو الآخر بتعليمات مسؤولي ناديه، إذ لعبا كرة القدم لفترة وجيزة في أحد الملاعب الصغيرة في منطقة ”ترينت فالي“.

ولعب ماونت، البالغ من العمر 21 عاما، 41 مباراة برفقة تشيلسي هذا الموسم، وأحرز 6 أهداف وصنع 5 ، بعد أن حظي بثقة مدربه فرانك لامبارد، الذي يعيد بناء البلوز بعدد من اللاعبين الشباب.