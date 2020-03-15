فان دايك يرد على الساخرين من إيقاف الدوري الإنجليزي مع اقتراب ليفربول من تحقيق اللقب

أعرب الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، عن ضيقه من سخرية الجماهير المنافسة، بسبب توقف منافسات الدوري الإنجليزي كإجراء احترازي بسبب ”فيروس كورونا“، في ظل اقترابهم من التتويج باللقب.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، ويحتاج إلى 6 نقاط فقط من أجل حسم تتويجه باللقب.

كما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، تأجيل منافسات المسابقة إلى الرابع من أبريل المقبل، إثر تفشي فيروس كورونا في إنجلترا.

وقال فان دايك في تصريحات لصحيفة ”ميرور“ البريطانية: ”لقد كنت أعلم أن ليفربول لم يفز بالدوري منذ وقت طويل“.

وأضاف: ”المشجعون في الأندية الأخرى يتحدثون دوما عن عدم حصولنا على اللقب، إنه شيء نسعى جاهدين إلى تحقيقه“.

وتابع: ”لا يزعجني على الإطلاق حديث الآخرين، ولكن سيكون من اللطيف للغاية إسكاتهم“.

وأوضح المدافع الهولندي: ”سأكون محطما من أجل الجماهير، إذا فزنا باللقب في ملعب خالٍ“.

وأردف: ”إذا لم يكن هناك مشجعون في أنفيلد، سيكون الأمر بمثابة ضربة لنا، لأنه لا أحد يريد لعب مباريات دون جمهور.. سيكون الأمر صعبا كذلك بالنسبة لمشجعي جميع أندية البريميرليغ، الكل يريد الذهاب ودعم فريقه، لكن لا يمكنهم ذلك“.

واستطرد: ”حتى يتم اتخاذ قرار بشأن كيفية تخطي هذه المرحلة، علينا فقط أن نتعامل مع الأمر.. لكن إلى أن يحدث ذلك، سنعمل بالتأكيد من أجل جلب اللقب للجمهور“.

وأتم: ”علينا جميعا أن نكون عاقلين ونراعي المصلحة العامة.. إذا أصدرت السلطات قرار اللعب دون جمهور، علينا تقبله والتعامل معه“.