الأندية تناقش سيناريو جديدا لاستكمال الدوري الإنجليزي بين يوليو وسبتمبر

كشفت تقارير صحفية عن سيناريو جديد لمحاولة حل أزمة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، في ظل تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، في أوروبا، التي تم إعلانها من جانب منظمة الصحة العالمية ”بؤرة“ للفيروس.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قررت تعليق المسابقة حتى يوم الرابع من أبريل المقبل، على أمل استئناف المسابقة حال التمكن من احتواء انتشار ”كورونا“، وهو الإجراء ذاته الذي اتخذته روابط الدوريات في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى تأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.

وقالت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية، إن رابطة الدوري الإنجليزي تدرس حاليا استكمال المسابقة في الفترة بين يوليو وسبتمبر المقبلين، مع تأجيل موعد انطلاق الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن أندية الدوري الإنجليزي بحثت هذا الاقتراح في اجتماع موسع، أمس الأول الجمعة، في محاولة للوصول إلى حل للأزمة الطاحنة التي تواجه المسابقة نتيجة تأجيلها.

وأكدت أن مندوبي الأندية حاولوا مناقشة جميع الاقتراحات المتاحة من أجل إنقاذ الوضع المالي الذي يواجه شبح الانهيار، إذا ما طالت المدة التي ستتوقف فيها أنشطة كرة القدم.

وتابعت: ”اقتراح استكمال الموسم الحالي بين يوليو وسبتمبر كان الأبرز في اجتماع الأندية العشرين، إلا أن محاولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليويفا، لتوحيد أجندة المسابقات المحلية في الدول الأوروبية ستجعل من تنفيذ هذا المقترح أمرا مستحيلا، خاصة في بعض الدول التي سيتعذر عليها استئناف مسابقاتها المحلية في تلك الفترة“.

وقالت الصحيفة، إن هناك مخاوف لدى الأندية من أن النشاط الكروي يمكن أن يعود مرة أخرى قبل سبتمبر المقبل.

وكانت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية أشارت إلى أن الأندية ترى أن فرصة إلغاء الموسم الكروي في إنجلترا تصل إلى 75%.