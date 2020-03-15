آرسنال يرفض شروط أوباميانغ ونادي برشلونة يحسم موقفه من الصفقة

يبدو أن استمرار المهاجم الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ مع ناديه آرسنال الإنجليزي سيكون موضع شك كبير للغاية، بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة في ظل انتهاء عقد اللاعب مع الغانرز في صيف 2021.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إن إدارة آرسنال فقدت الأمل تقريباً في تجديد عقد أوباميانغ مع النادي، وبالتالي فإنها مستعدة لمناقشة العروض التي ستصل إلى اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب آرسنال، قد طالب إدارة النادي بضرورة حسم ملف أوباميانغ، وشدد على أهمية استمرار اللاعب في صفوف الغانرز، إلا أن هداف الفريق يبدو أنه قد حسم أمره، وسوف يرحل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب ”إكسبريس“، في التقرير الذي نشرته اليوم الأحد، فإن المفاوضات بين إدارة آرسنال وأوباميانغ وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن طلب اللاعب زيادة أجره بنسبة 30% في العقد الجديد، حيث يحصل حالياً على 300 ألف جنيه إسترليني راتباً أسبوعياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي نادي برشلونة حسموا موقفهم من ضم أوباميانغ في الموسم المقبل، حيث أبلغوا اللاعب بأنهم تراجعوا عن فكرة التعاقد معه، في ظل اهتمامهم بضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، وكذلك استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت أن إنتر ميلان هو الأقرب للحصول على توقيع أوباميانغ في الموسم المقبل، وذلك لتعويض الرحيل المتوقع للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى البلوغرانا.

ولعب أوباميانغ، البالغ من العمر 30 عاماً، 32 مباراة هذا الموسم، وأحرز 20 هدفاً وصنع هدفاً واحداً.

وانتقل أوباميانغ إلى آرسنال في يناير 2018 من نادي بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 65 مليون يورو، علماً بأن قيمته التسويقية تصل حالياً إلى 70 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.