ريال مدريد يضغط على نادي ليفربول بعرض مالي مغرٍ لبيع ساديو ماني

قالت تقارير صحفية بريطانية، إن نادي ريال مدريد الإسباني وضع السنغالي ساديو ماني على رأس اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ”ميرور“ إلى أن الرغبة في التعاقد مع ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، تأتي في ظل إعجاب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الشديد باللاعب، وقناعته بأنه سيكون إضافة مميزة لهجوم الميرينغي في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الأحد: ”إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل اتصالات غير مباشرة مع ماني عبر مديري أعماله، الذين يعلمون أن النادي الملكي يريد الحصول على توقيع ماني في الموسم المقبل“.

وتابعت: ”يسعى مسؤولو ريال مدريد لإغراء ماني بخوض تحدٍ جديد خارج الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، حيث قضى اللاعب ما يقرب من 6 سنوات في إنجلترا، من بينها عامان في ناديه السابق ساوثهامبتون قبل انتقاله إلى ليفربول في صيف 2016 مقابل 40 مليون يورو“.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تسعى لإقناع مسؤولي ليفربول ببيع ماني، البالغ من العمر 27 عاماً، بعرض مالي يتراوح من 130 إلى 140 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول في صيف 2023، إلا أن عرضاً مالياً كبيراً من ريال مدريد، وإقناع اللاعب بالانتقال إلى النادي الملكي، يمكن أن يقلبا الأوضاع ويسمحا للسنغالي الدولي بالرحيل عن ”أنفيلد“.

وشارك ماني هذا الموسم في 38 مباراة، أحرز خلالها 18 هدفاً وصنع 12 أخرى، علماً أنه فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مناصفة مع زميله في ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح، والمهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، لاعب آرسنال.

وتبلغ القيمة التسويقية لساديو ماني ما يقرب من 150 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وكان الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، قد أكد في تصريحات سابقة أنه سيكون من الصعب على أي لاعب أن يرفض عرضاً جاداً من ناديي ريال مدريد أو برشلونة، كونهما الأكبر والأشهر في عالم كرة القدم.