هذا الرباعي الأقرب للرحيل عن نادي ليفربول في الميركاتو الصيفي

يتبقى 11 أسبوعًا فقط على بدء فترة الانتقالات الصيفية ورغم تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة شهر تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن ليفربول متصدر البريميرليغ يخطط بهدوء للمستقبل وحسم يورغن كلوب المدير الفني للفريق اللاعبين الراحلين عن أنفيلد.

وأشارت صحيفة ”ليفربول إيكو“، القريبة من أنفيلد، أن كلوب والمدير الرياضي مايكل إدواردز يواصلان التشاور خلف الكواليس.

ورغم سعي ليفربول لحسم لقبه الأول للدوري منذ 30 عاما إلا أن كلوب يفكر لا شك في صفقات الموسم الجديد وسيبدأ باللاعبين الذي يريد التخلص منهم وقد حصرته الصحيفة فيما يلي:

شيردان شاكيري

ومن المتوقع أن يجذب اللاعب الدولي السويسري الذي سعى خلفه إشبيليه وروما في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة الاهتمام مجددا، إذ شارك مرتين فقط أساسيا في الدوري بسبب إصاباته المتكررة.

ولم يشارك شاكيري منذ أكثر من شهرين لذلك فتح ليفربول المجال لرحيله مقابل 25 مليون جنيه إسترليني ونظرا لأنه مهاجم دولي يشارك في أكثر من مركز سيجذب الكثير من الاهتمام بين أندية أوروبا الصيف المقبل.

آدم لالانا

يستعد القائد الأول للفريق لمرحلة ما بعد ليفربول الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم ولم يدخل لاعب الوسط البالغ عمره 32 عاما في مفاوضات مع النادي لتجديد عقده.

وكان لالانا أساسيا في الفريق منذ انضمامه من ساوثهامبتون في 2014 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني ومع السنوات القليلة الأخيرة من مسيرته سيرحل عن أنفيلد في إطار سعيه لخوض تحد جديد.

وأثبت ليفربول من قبل تحت قيادة كلوب بأنه ليس هناك أي خطورة من رحيل اللاعبين وقد رحل بالفعل ألبرتو مورينو ودانيال ستوريدج ولالانا يمكن أن يصبح الأحدث في هذه القائمة بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا والاقتراب من لقب البريمرليغ.

ناثانيل كلاين

سيغادر كلاين الظهير الأيمن ليفربول عندما تبدأ فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر بعد عامين غاب فيهما عن الفريق.

وسينهي كلاين فترة استمرت خمس سنوات في ليفربول بعدما تمت إعارته إلى بورنموث في يناير /كانون الثاني من العام الماضي لكن لم تسفر عن عقد دائم لذلك سيكون أول الراحلين عن أنفيلد.

ديان لوفرين

لا شك أن لوفرين مصيره قد يختلف عن الثلاثة السابقين إذ أنه قد يبقى في اخر لحظة، حيث شارك في تسع مباريات بالدوري ويأتي خلف جو غوميز وفيرجيل فان دايك في ترتيب المدافعين.

ويملك ليفربول أيضا جويل ماتيب ما يزيد التنافس مع لوفرين للمشاركة في التشكيلة الأساسية.

ودخل ليفربول في مفاوضات مع روما في أغسطس/آب الماضي بشأن بيع لوفرين لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح في ظل وضع ليفربول سعرا يبلغ حوالي 14 مليون جنيه إسترليني للاعب القادم من ساوثهامبتون مقابل 20 مليون جنيه إسترليني قبل ست سنوات.