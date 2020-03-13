يورغن كلوب يعلن موقفه من قرار تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ظهر اليوم عن تأجيل مباريات المسابقة حتى يوم 4 أبريل المقبل.

جاء ذلك القرار بعد انتشار فيروس كورونا بشكل متزايد في الأيام الماضية، وبعد أن أعلن نادي أرسنال عن إصابة المدير الفني للفريق ميكيل أرتيتا بالفيروس قبل أن يعلن تشيلسي عن إصابة لاعبه الشاب هودسون اودوي بعدوى كورونا.

ويلقي قرار التأجيل بالكثير من الغموض حول موعد استئناف البطولة، حال استكمالها، ومن ثم تتويج فريق ليفربول باللقب، وهو التتويج الأول للريدز بعد 30 عاما.

بيان رسمي

وأصدر الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بيانا موجها لجماهير الريدز تعليقا على قرار تعليق البريمييرليغ.

ونشر الموقع الرسمي لليفربول بيان كلوب الذي طالب فيه الجماهير بالاهتمام بصحتهم في المقام الأول.

وقال كلوب: ”لا أعتقد أن أفكار مدرب كرة قدم ستكون مهمة في هذه اللحظة، لكنني أفهم أن جماهيرنا يريدون الاستماع لذلك“.

وأضاف: ”أولا وقبل كل شيء، علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لحماية بعضنا البعض في المجتمع، ينبغي أن يكون هذا هو الحال دائما في الحياة، لكن ذلك يبدو مهما أكثر من أي وقت مضي في هذه اللحظة“.

كرة القدم ليست مهمة

وعلق كلوب على قرار رابطة الدوري الإنجليزي قائلا: ”لقد قلت من قبل أن كرة القدم، تبدو دائما مهمة، لكنها اليوم ليست مهمة على الإطلاق“.

وأضاف: ”بالطبع لا نريد اللعب دون جماهير، ولا نريد تعليق المباريات، لكن إن كان لهذا القرار أن يساعد فردا واحدا على أن يكون بصحة أفضل فسنوافق على ذلك وبدون طرح أسئلة“.