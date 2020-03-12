آرسنال يعلن إصابة أرتيتا بفيروس كورونا.. ورابطة الدوري الإنجليزي تؤكد استمرار المسابقة

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي إصابة مدرب الفريق ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان إن نتيجة اختبارات أرتيتا جاءت إيجابية، لينضم إلى عدد من لاعبي ليستر المتواجدون في حجر صحي بسبب إصابتهم بالفيروس.

وأكد النادي في بيان إن جميع اللاعبين سيخضعون للحجر الصحي، كما سيتم إغلاق مراكز التدريب.

وقال مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إن أحد لاعبيه دخل في العزل الذاتي بعد نقل فرد في عائلته إلى المستشفى بسبب أعراض مرض في الجهاز التنفسي.

وجاء في بيان سيتي أن عضو العائلة خضع لاختبارات في المستشفى من بينها كشف فيروس كورونا وأن اللاعب سيظل في العزل الذاتي حتي الإعلان عن نتيجة الكشف.

ولم يكشف النادي عن هوية اللاعب الذي دخل في العزل الذاتي لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنه المدافع الفرنسي بنجامين ميندي.

وتأجلت مباراة سيتي ضد ريال مدريد في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل بعد دخول لاعبي الفريق الإسباني في الحجر الصحي عقب إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا.

إلى ذلك أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن لقاءات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز ستجرى في موعدها نهاية الأسبوع بشكل طبيعي وبحضور الجماهير نافية كل الأخبار عن إمكانية إلغائها أو اللعب دون جمهور.

وتفكر الحكومة البريطانية بإيقاف جميع التظاهرات في بريطانيا في الأيام القادمة ومنها الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رغم المطالب بإيقاف الدوري أول اللعب دون جمهور كما حدث في أغلب الدوريات الأوروبية.

وتم إيقاف لقاءات الدوريات في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وهي 3 من 5 دوريات كبرى كما ستجرى في ألمانيا لقاءات دون جمهور كإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ورغم إيقاف أغلب الدوريات الأوروبية بسبب فيروس كورونا أو لعبها دون جمهور لازالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مترددة في اتخاذ قرار احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا واكتفت بإلغاء اللقاء الذي كان سيجمع فريقي مانشستر سيتي وأرسنال الأربعاء الماضي بسبب زيارة مالك ورئيس أولمبياكوس اليوناني الذي أصيب بفيروس كورونا لملعب الإمارات خلال لقاء في الدوري الأوروبي وإجراء فحوصات على لاعبي أرسنال.

كما أعلنت تقارير إعلامية بريطانية عن ظهور أعراض فيروس كورونا على 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.