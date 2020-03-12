 مانشستر يونايتد يقترب من ربع نهائي الدوري الأوروبي وبازل يصعق آينتراخت فرانكفورت (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مانشستر يونايتد يقترب من ربع نهائي الدوري الأوروبي وبازل يصعق آينتراخت فرانكفورت (فيديو)

مانشستر يونايتد يقترب من ربع نهائي الدوري الأوروبي وبازل يصعق آينتراخت فرانكفورت (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اكتسح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مضيفه لاسك لينز النمساوي، بنتيجة 5/0، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي.

وسجل لمانشستر يونايتد  أوديون إيغالو في الدقيقة 28، ودانيل جيمس في الدقيقة 58، وخوان ماتا في الدقيقة 82، وماسون غرينوود في الدقيقة 90+2، وأندرياس بيريرا في الدقيقة 90+5.

كما تغلب بازل السويسري بنتيجة 3/0 على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وسجل أهداف بازل صامويل كامبو، وكيفن بوا، فابيان فراي، في الدقائق 27، و73، و85.

وفاز إسطنبول باشاك شهير التركي 1/0 على كوبنهاغن الدنماركي 1/0 سجله إدين فيسكا في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

يشار إلى أن مباراتي روما مع إشبيلية، وخيتافي مع إنتر ميلان تأجلتا بسبب تفشي فيروس كورونا.

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