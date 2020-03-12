مانشستر يونايتد يقترب من ربع نهائي الدوري الأوروبي وبازل يصعق آينتراخت فرانكفورت (فيديو)

اكتسح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مضيفه لاسك لينز النمساوي، بنتيجة 5/0، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي.

وسجل لمانشستر يونايتد أوديون إيغالو في الدقيقة 28، ودانيل جيمس في الدقيقة 58، وخوان ماتا في الدقيقة 82، وماسون غرينوود في الدقيقة 90+2، وأندرياس بيريرا في الدقيقة 90+5.

كما تغلب بازل السويسري بنتيجة 3/0 على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وسجل أهداف بازل صامويل كامبو، وكيفن بوا، فابيان فراي، في الدقائق 27، و73، و85.

وفاز إسطنبول باشاك شهير التركي 1/0 على كوبنهاغن الدنماركي 1/0 سجله إدين فيسكا في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

يشار إلى أن مباراتي روما مع إشبيلية، وخيتافي مع إنتر ميلان تأجلتا بسبب تفشي فيروس كورونا.

الدوري الاوروبي | لينتس 0 × 1 مانشستر يونايتد | هدف اول مانشستر يونايتد هدف جميل من إيغالو HD ???????????????????????? Via : @if24hd_ pic.twitter.com/KsUivLj6E5 — فهد (@fofooyx) March 12, 2020

تعلدوري الاوروبي | لينتس 0 × 2 مانشستر يونايتد | هدف الثاني مانشستر يونايتد جيمس HD

Via : @if24hd_ pic.twitter.com/Jbix9x5Vcr — فهد (@fofooyx) March 12, 2020

الدوري الاوروبي | لينتس 0 × 3 مانشستر يونايتد | هدف الثالث مانشستر يونايتد ماتا HD

Via : @if24hd_ pic.twitter.com/QshhLDH4HM — فهد (@fofooyx) March 12, 2020

الدوري الاوروبي | لينتس 0 × 4 مانشستر يونايتد | هدف الرابع مانشستر يونايتد غرينود HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/wpVjJaT2Ns — فهد (@fofooyx) March 12, 2020

الدوري الاوروبي | لينتس 0 × 5 مانشستر يونايتد | هدف الخامس مانشستر يونايتد بيريرا HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/7wddIRPrp7 — فهد (@fofooyx) March 12, 2020

الدوري الاوروبي | بازل 1 × 0 فرانكفورت | هدف اول بازل رااائع من فاول HD ???????????????????????? Via : @if24hd_ pic.twitter.com/bizmQN2Nh1 — فهد (@fofooyx) March 12, 2020

الدوري الاوروبي | بازل 2 × 0 فرانكفورت | هدف الثاني بازل الانهاء جميل ???????????????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/eDOIGFCDIY — فهد (@fofooyx) March 12, 2020

الدوري الاوروبي | بازل 3 × 0 فرانكفورت | هدف الثالث بازل HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/jNjTFS3l8E — فهد (@fofooyx) March 12, 2020