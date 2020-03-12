تليغراف: أعراض ”كورونا“ تظهر على 3 لاعبين بالدوري الإنجليزي

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قالت صحيفة تليغراف البريطانية، إن أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أخضع جميع لاعبيه لحجر صحي؛ بسبب ظهور أعراض فيروس كورونا على 3 من لاعبي الفريق. وبحسب ”تليغراف“، التي لم تذكر اسم النادي أو اللاعبين، فإن اللاعبين الثلاثة ظهرت عليهم الأعراض، الأسبوع الماضي. من جهته أعلن بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي وجود لاعبين من فريقه ظهرت…