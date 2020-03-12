تليغراف: أعراض ”كورونا“ تظهر على 3 لاعبين بالدوري الإنجليزي

قالت صحيفة تليغراف البريطانية، إن أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أخضع جميع لاعبيه لحجر صحي؛ بسبب ظهور أعراض فيروس كورونا على 3 من لاعبي الفريق.
وبحسب ”تليغراف“، التي لم تذكر اسم النادي أو اللاعبين، فإن اللاعبين الثلاثة ظهرت عليهم الأعراض، الأسبوع الماضي.
من جهته أعلن بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي وجود لاعبين من فريقه ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا وتم اإعادهم عن زملائهم.
ولم يعلن الدوري الإنجليزي، حتى الآن، عن إجراءات استثنائية بسبب فيروس كورونا.
وأشارت تليغراف إلى أن نتيجة التحاليل ستحدد بشكل كبير مستقبل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
وتم تأجيل مباراة مانشستر سيتي وآرسنال؛ بسبب اختلاط عمال النادي اللندني برئيس نادي أولمبياكوس، الذي أعلن لاحقا إصابته بالفيروس.
وواجه نادي آرسنال أولمبياكوس في لندن، بدور الـ32 من الدوري الأوروبي.
وبحسب تقارير إنجليزية، فإن الأمور تتجه في إنجلترا إلى إقامة المباريات بدون جمهور، أو تعليقها لأسبوعين على الأقل.