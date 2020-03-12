سولشاير: أتمنى إيقاف مباريات الدوري الإنجليزي

قال مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير، إن الأمور الصحية يجب أن تكون الأولوية، وإن النادي سيدعم قرار إيقاف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب فيروس كورونا.

وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي فيما ستقام مباريات الدوري الفرنسي والإسباني دون جماهير وسط معاناة أوروبا من انتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 4 آلاف شخص حول العالم وأصاب أكثر من 119 ألفا.

وقالت صحيفة تايمز في تقرير أمس الأربعاء، إن كل مباريات الدوري الممتاز والدرجات الأدنى في إنجلترا ستقام دون جماهير. وأوضح سولشاير أنه سيتفهم قرار المسؤولين في حالة إيقاف البطولة.

وأبلغ سولشاير، الذي يحل فريقه ضيفا على لاسك النمساوي في ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي، الصحفيين: ”نعم، أتفهم ذلك في هذه الظروف، بالتأكيد الأمر يعود للخبراء لاتخاذ القرار، والأهم هو صحة العامة، سندعم القرار الذي سيتم اتخاذه“.

وأضاف: ”هذه ظروف صعبة ليس لكرة القدم فقط بل للمجتمع ككل، لذا علينا تنفيذ ما يتم إبلاغنا به ومواصلة اللعب لو كان هذا ما تفكر به السلطات“.